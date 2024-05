Sénégal: Gaston Mbengue, le « Don King » de la lutte sénégalaise est mort

Le célèbre promoteur de la lutte sénégalaise, Gaston Mbengue, est décédé ce jeudi 1er mai à 73 ans à Dakar. Il a révolutionné la lutte sénégalaise avec des combats de prestige qui ont fait de ce sport traditionnel un grand spectacle populaire, élevant ses meilleurs praticiens au rang de stars.

« L'arène perd à jamais son Don King », « À jamais le plus grand promoteur », L'arène perd son roi », etc. Une quinzaine de quotidiens sénégalais ont fait un appel à la une sur la mort de Gaston Mbengue ce jeudi matin 02 mai. Cela illustre toute la place qu'occupait le promoteur de lutte sur la scène sportive sénégalaise. De son vrai prénom Salif, Gaston Mbengue laissera une image d'homme d'affaires charismatique qui a permis la transformation et le développement de la lutte sénégalaise en une grosse industrie qui fait vivre des milliers de personnes.

Vendeur de prêt-à-porter à ses débuts, Gaston Mbengue a organisé ses premiers combats de lutte dans sa ville natale de Louga pour financer le club de foot de son coeur, le Ndiambour. Il en deviendra plus tard le président, mais c'est véritablement sur le sable des arènes de lutte, et non sur les pelouses de foot, que va s'écrire sa légende.

« Le décès du promoteur Gaston Mbengue est une grosse perte pour la lutte sénégalaise, témoigne Abdoulaye Dembélé, journaliste spécialiste de la lutte sénégalaise et fondateur du site demactu.com. Depuis 1991, il est dans ce milieu et a participé grandement au rayonnement de ce sport. Aucun promoteur de lutte n'a autant duré dans ce sport traditionnel au Sénégal. Il a organisé les combats des lutteurs de plusieurs générations confondues. Il sera difficile à remplacer. »

%

Des cachets à plus de 100 millions...

Durant ses trente ans de carrière comme promoteur, Gaston Mbengue a monté des combats d'envergure entre les grands champions de la lutte sénégalaise : Manga 2, Tyson, Tapha Guèye, Yekini, Gris Bordeaux, Balla Gaye 2, etc. Il aura réussi à vendre la lutte sénégalaise comme un grand spectacle, poussant des grands sponsors comme Orange à investir dans l'arène et permettant aux lutteurs de signer pour des cachets dépassant régulièrement les 100 millions de CFA (150 000 euros).

Sa faculté à organiser et à faire de ses combats un show « à l'américaine » vont lui valoir le surnom de « Don King » du nom du célèbre promoteur américain de boxe.

Malade depuis quelques années, il avait fait sa dernière sortie publique au mois de juin 2023 en témoignant sur son état de santé dans une émission télé consacrée à la lutte. « Je suis resté cinq mois sans pouvoir marcher et j'ai même cru que j'allais mourir. J'étais dans le coma et certains ont même annoncé ma mort. À Paris, je me suis fait opérer et les médecins n'avaient pas beaucoup d'espoir. Le Président Macky Sall et son épouse sont même venus me rendre visite chez moi », avait confié Gaston Mbengue.

Ses obsèques sont prévues ce jeudi 02 mai à Dakar. Son label Gaston Productions géré par son fils Makan Mbengue devrait continuer à perpétuer son héritage.