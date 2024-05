Gabon: Dialogue National inclusif - Le Chef de l'Etat reçoit le rapport général des travaux

Libreville - le 30 avril 2024 - Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a présidé ce jour au Palais Rénovation la cérémonie marquant la clôture du Dialogue National Inclusif dont les travaux avaient été lancés le 2 avril dernier.

Cette cérémonie solennelle a vu la participation de plusieurs hôtes de marque à l'instar du Professeur Faustin Archange Touadera, Président de la République Centrafricaine, Président en Exercice de la CEMAC et facilitateur mandaté par la CEEAC pour le cas du Gabon, du corps diplomatique accrédité au Gabon, des membres du CTRI, des membres du gouvernement de la Transition, des présidents des institutions et de toutes les composantes de la société civile.

Au titre des temps forts qui ont ponctué ces moments, l'on note principalement la lecture succincte de la conclusion des travaux, la remise symbolique du rapport général contenant les résolutions adoptées lors des travaux au Chef de l'État.

En outre, le Chef de L'Etat a en sa qualité de Grand Maître des Ordres Nationaux tenu à honorer des médailles de l'Ordre National du mérite gabonais et de l'Ordre National de l'Étoile Équatoriale, les membres du bureau du Dialogue national inclusif pour avoir conduit avec succès ces assises.

Au terme d'un mois de discussions et d'échanges fructueux, ces grandes assises nationales ont permis à près de 700 participants regroupés au sein de 3 grandes commissions de plancher sur des thématiques aussi riches que variées dans les domaines social, économique et politique.

Subdivisées en plusieurs sous-commissions, les 3 principales commissions ont ainsi identifié les défis et les opportunités du pays, proposé des solutions durables aux problèmes posés afin de redéfinir les institutions du pays et jeter les bases d'un nouveau pacte social, économique et politique.

En termes de résolutions aux problèmes identifiés, la commission économie a proposé entre autres les recommandations suivantes, notamment la création d'une économie de production diversifiée et créatrice d'emplois en rupture avec une économie de rente à travers la promotion et la nationalisation des PME et PMI, la réduction du gap énergétique et infrastructurel, la mise en place d'une politique industrielle valorisant les productions locales et une politique conjointe avec les autres Etats membres de la CEMAC, la promotion de l'agriculture pour aller vers une autosuffisance alimentaire, le développement à priori des ressources minières, forestières et des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC).

Pour la commission sociale, l'on retient essentiellement la consolidation d'un système éducatif performant adapté aux enjeux actuels, la mise en place d'une politique de formation adaptée aux besoins du marché, le respect des engagements internationaux par rapport aux objectifs de développement durable en termes d'éducation, la mise en place de dispositifs de lutte contre la violence en milieu scolaire, doter le Gabon d'un système de santé efficace, accessible sur toute l'étendue du territoire national ,la prise en compte, l'insertion et l'accompagnement des personnes vivant avec un handicap, l'amélioration des procédures de régularisation et d'attribution du titre foncier, la revalorisation de la culture gabonaise en créant des musées thématiques dans chaque province et le renforcement du BUGADA pour la promotion des artistes, l'institutionnalisation du Conseil National de la jeunesse.

Enfin, la commission politique quant à elle suggère de doter le Gabon d'une administration publique dépolitisée, professionnelle et performante, de simplifier les procédures administratives et réduire les délais dans le traitement des dossiers, de régulariser toutes les situations administratives des agents publics de l'Etat, de favoriser le développement des territoires via la répartition équitable des richesses nationales, de rendre la future constitution stable, inviolable et rigide, de renforcer les droits fondamentaux des citoyens, d'adopter dans la future constitution un régime présidentiel, de renforcer le pouvoir judiciaire et l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature, de doter le Gabon de prisons modernes aux standards internationaux, de garantir l'inclusion des femmes et leur participation effective au développement, de capitaliser le dynamisme diplomatique du Gabon, l'intégration sous régionale, la coopération bilatérale et multilatérale gagnant-gagnant et renforcer la présence du Gabon dans les organisations internationales.

En sa qualité de facilitateur de la CEEAC pour le cas du Gabon, le Professeur Faustin Archange Touadera a adressé en son nom propre et en celui de ses pairs de la CEEAC, ses vives félicitations à son Homologue gabonais pour le respect du Chronogramme de la transition, pour le bon déroulement et le succès des travaux du dialogue national inclusif qui font du Gabon une fierté dans l'espace sous-régional. Dans son mot de circonstance, le Président de la Transition a tenu à exprimer toute sa gratitude à toutes les parties prenantes qui ont œuvré à la matérialisation et la réussite de ces travaux et s'est engagé à mettre en place dans les prochains jours un comité de suivi des conclusions de ces assises nationales historiques. " le dialogue est un essai réussi, nous avons fait un pas vers la restauration de notre édifice commun. Je suis persuadé que dans les pages de ce rapport se trouvent les grandes lignes du Gabon nouveau que nous appelons de tous nos vœux. " a-t-il déclaré.