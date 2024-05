Tunisie: Nouvelles dessertes-bus à partir de Tunis-Marine - Quelle utilité ?

Une nouvelle desserte vient d'être inaugurée par la Transtu. Il s'agit d'une ligne bus TGM-Aéroport Tunis-Carthage.

A première vue, l'opérateur de transport présente cette mesure comme une réalisation importante. Or, à bien voir les choses, force est de constater qu'il ne s'agit que d'un coup de com.

À notre avis, cette ligne pouvait attendre. Car, il y a plus urgent. Nous n'avons jamais cessé d'attirer l'attention des responsables de cette société de transport sur la nécessité de lancer de nouvelles dessertes. Mais il semble que nos suggestions et celles de nombreux usagers soient tombées dans l'oreille d'un sourd.

Evaluer l'expérience

Lorsqu'on revient un peu en arrière, on constate que la Transtu a lancé une ligne reliant la station Tunis-Marine à La Marsa. C'était en septembre 2023. Par ailleurs, la Transtu avait inauguré d'autres lignes comme la 537 E vers Nour Jaafar, la 28 E vers le Parc d'exposition du Kram. Toutes ces lignes ont pour point de départ la zone de Tunis-Marine.

On pourrait se demander pourquoi certaines de ces lignes ne sont pas une urgence par rapport à ce qui se passe sur d'autres axes. L'aéroport est, déjà, desservi par la ligne 35. Même si les clients se plaignent de son irrégularité et de son manque de ponctualité. De plus, les usagers de la Transtu s'attendent à d'autres initiatives plus ciblées et répondant à un vrai besoin. Ce qui n'est, malheureusement, pas le cas aujourd'hui.

La ligne 347 a été créée pour appuyer la ligne TGM, en raison des travaux entrepris sur le pont séparant les stations la Goulette-Casino et Kheireddine. Il est temps d'en évaluer l'expérience. Après 7 mois d'exploitation, les utilisateurs n'ont constaté aucune amélioration. Au départ de Tunis-Marine, les clients ont le choix entre le bus ou le train.

S'ils optent pour le premier, ils devront prévoir deux scénarios. Le premier consiste à faire le trajet entre les deux stations de banlieue à pied pour pouvoir continuer le voyage vers Tunis ou vers La Marsa. Le second consiste à attendre les bus 347 ou 247 qui feront la jonction entre les deux stations. Il est possible, aussi, de continuer le parcours avec ce même moyen. Dans un cas comme dans l'autre, le client n'a guère le choix.

Créer de nouvelles lignes

Pourtant, les usagers pensent qu'il faudrait réserver un autre sort à cette ligne. Au lieu de maintenir son départ à partir de la station TGM, il serait plus judicieux de les utiliser pour faire la jonction entre les deux stations séparées à cause des travaux sur le pont. De ce fait, ils accompliront leur tâche de la meilleure des façons. Ils éviteront aux usagers les tracasseries de l'attente et les désagréments des conditions de transport. Mais il y a, surtout, d'autres avantages pour la société de transport. Ces bus ne feront plus le parcours de 21 km de Tunis à La Marsa et leur rôle se limitera à assurer la correspondance la Goulette-Casino et Kheireddine.

Du coup on économisera du carburant, on pourra même réduire le nombre de personnels. De plus, on améliorera le nombre de voyages par train. Les responsables de cette société ont intérêt à reconsidérer les objectifs qui sont à l'origine du lancement de cette ligne et d'autres, d'ailleurs.

En même temps, nous conseillons, aussi, d'étudier d'autres hypothèses visant à créer de nouvelles lignes desservant des zones en pleine expansion et qui sont, royalement, ignorées. C'est le cas, par exemple, des zones du Lac (Lac 0, Lac 1 et Lac 2). Sans, pour autant, supprimer d'anciennes lignes ou en diminuer leur nombre, notamment les dimanches et jours fériés. D'autres lignes n'ont pas encore repris du service malgré les réclamations incessantes des usagers.