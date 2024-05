Tunisie: Fête du Travail | Saïed honore deux employés, l'un pour son martyre et l'autre pour son courage

Le Chef de l'Etat remettant la Médaille du Travail à titre posthume aux enfants de l'ouvrier décédé

Le Président de la République a décerné hier la première classe de la Médaille du Travail à deux ouvriers d'Agil, dont l'un est décédé des suites de ses brûlures quand il a circonscrit un incendie qui s'est déclaré dans l'une des unités de remplissage de bouteilles de gaz dans la zone pétrolière de Radès, le 14 mars dernier.

Le Chef de l'Etat, Kaïs Saïed, a remis à la famille de l'ouvrier défunt Slim Ben Jemia, décédé des suites de ses blessures à la suite d'un incendie qui s'est déclaré dans une unité de remplissage de bouteilles de gaz dans la zone pétrolière de Radès, en mars dernier, la première classe de la Médaille du Travail à l'occasion de la fête du Travail. Saïed a considéré que son geste était un acte héroïque car il a choisi de sauver la Tunisie d'un désastre lorsqu'il a bloqué la fuite de gaz et a fait face à l'incendie, tout en sachant qu'il était en danger de mort. Le Président de la République a souligné que la Tunisie honore ses héros même après leur mort et qu'elle ne manquera jamais de fournir l'entière assistance à sa famille.

Le Président a aussi rendu visite à Abdelaziz Chihi, blessé dans le même incident, et lui a remis la Médaille du Travail, première classe, en reconnaissance de son héroïsme. saluant ainsi son courage et son profond sentiment de responsabilité aux côtés de ses collègues.

Kaïs Saïed a souligné que l'État tunisien oeuvre non seulement pour offrir des opportunités d'emploi à tous, mais tient également à garantir les droits des travailleurs à un salaire équitable et à une assistance complète.

Il a rencontré un certain nombre de citoyens et a écouté leurs revendications, soulignant que la volonté d'y répondre est ferme et que les efforts se poursuivent pour assurer une vie décente aux citoyens dans tous les domaines et que la détermination est sans faille pour relever tous les défis et affronter divers types de difficultés car le peuple tunisien a le droit de vivre une vie paisible qui lui offre tous les attributs de liberté, de justice et de dignité.

Il est à rappeler qu'un incendie s'est déclaré dans l'entrepôt de gaz de la Société nationale de distribution de pétrole « Agil », dans la zone pétrolière de Rades, le 14 mars 2024, où de nombreux ouvriers ont été blessés par des brûlures de différents degrés. Les données préliminaires faisaient état d'une fuite de gaz dans l'une des vannes destinées au remplissage des bouteilles de gaz domestique, avait indiqué Faker Bouzgaya, porte-parole du ministère de l'Intérieur, tandis que le ministère de l'Industrie a déclaré qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer les circonstances de cet incendie.