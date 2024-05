Algérie: Campagne nationale de sensibilisation sur les risques liés à la saison estivale

ALGER — La direction générale de la Protection civile a annoncé, le lancement mercredi, d'une campagne nationale de prévention et de sensibilisation sur les risques liés à la saison estivale, à travers un programme "riche et diversifié" en coordination avec les différents organismes concernés et la société civile.

"Dans le cadre de la préparation de la campagne estivale 2024, la direction générale de la Protection civile, organise une campagne nationale de prévention et de sensibilisation sur les risques liés à la saison estivale de l'année en cours et ce, à partir du 1 mai 2024", précise un communiqué de la Protection civile.

Cette campagne, qui se poursuivra durant toute la saison estivale, portera sur les dangers de la mer, les noyades dans les plans d'eau, les incendies de forêts et des récoltes, l'envenimement scorpionique, les accidents de la circulation ainsi que les intoxications alimentaires, ajoute le communiqué.

A cet effet, les services de la Protection civile a prévu de mettre en place un programme "riche et diversifié" en coordination avec les différents organismes et mouvements associatifs en relation avec la gestion de la saison estivale.

La Protection civile table sur une large diffusion de cette campagne de prévention et de sensibilisation, avec notamment une plus grande "implication des parents", à travers des campagnes de proximité, l'organisation de caravanes en impliquant la société civile, et des émissions thématiques en collaboration avec les Radios locales et les chaînes de télévision, ajoute le communiqué.

Il est également prévu d'organiser des portes ouvertes à travers les différentes unités de la Protection civile, avec un accompagnement médiatique sur le site web et les comptes de la Protection civile sur les différents réseaux sociaux.

Le programme de cette campagne porte aussi sur la mise à contribution des directions des Affaires religieuses et l'envoi des SMS de sensibilisation aux citoyens, ainsi que l'organisation de concours ayant pour thème "les risques liés à la saison estivale" au niveau des colonies de vacances, relève la même source.