Algérie: Le président de la République préside la cérémonie de célébration de la Journée internationale des travailleurs

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, mercredi à la Maison du peuple (Alger), la cérémonie de célébration de la Journée internationale des travailleurs.

Accompagné du Secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Amar Takdjout et du fils de l'ancien SG de l'UGTA, Abdelhak Benhamouda, le président de la République a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative des chouhada, Aissat Idir et Abdelhak Benhamouda, et s'est recueilli à la mémoire des travailleurs et syndicalistes, martyrs de la Glorieuse guerre de libération nationale et du devoir national.

Dans son discours devant les adhérents à l'UGTA et aux syndicats nationaux indépendants, le président de la République a affirmé que "l'Algérie se porte bien aujourd'hui, grâce aux résultats obtenus ces dernières années, à la faveur des décisions prises dans tous les domaines, notamment économique et social".

"Je tiens à rassurer le peuple algérien et la classe ouvrière, que l'Algérie se porte bien aujourd'hui et les choses sont retournées à la normale", a-t-il précisé, rappelant "la situation déplorable qu'a connue notre pays avant 2019, dernière année d'une décennie mafieuse".

"Toutes les décisions ont été prises au mieux des intérêts des travailleurs et de l'édification d'une Algérie forte", a-t-il souligné.

Le président de la République a fustigé "les discours mensongers qui prétendaient que le Trésor public était dans l'incapacité d'assurer le paiement des salaires des travailleurs et que les réserves de change étaient à leur plus bas niveau, ainsi que la corruption qui avait rongé tous les secteurs une décennie durant, règne de la Issaba, où furent abandonnées la classe ouvrière et les classes moyenne et vulnérable".

Il a souligné que ces pratiques avaient pour but de "saper le moral des Algériens et livrer le pays à l'étranger, en plaçant l'Algérie à la merci du Fonds monétaire international".

Il a précisé partager l'avis du Secrétaire général de l'UGTA, M. Amar Takdjout, concernant le nouveau mécanisme proposé pour la tenue de la tripartite, pour peu qu'"elle soit différente des précédentes et que ses décisions ne restent pas lettre morte".

Dans ce contexte, le président de la République a réaffirmé son engagement "à ne pas recourir à l'endettement extérieur, par fidélité au serment fait aux chouhada et à tous ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie".

"Je dis haut et fort et avec beaucoup de fierté que la production nationale a remarquablement émergé, en l'espace de 4 ans, aux niveaux intérieur et extérieur, en dépit des retombées de la pandémie du coronavirus", a poursuivi le président de la République, mettant l'accent sur l'importance de "poursuivre l'édification d'une économie forte, non rentière et indépendante des hydrocarbures".

Le président de la République s'est, dans ce contexte, félicité du sens de patriotisme dont ont fait montre les investisseurs et chefs de start-up, notamment les jeunes, qui ont su relever le défi et réduire la facture d'importation de plusieurs produits, désormais fabriqués localement, rappelant que les recettes des exportations hors hydrocarbures avaient atteint en 2022, 7 milliards de dollars, avec l'ambition d'atteindre 11 milliards de dollars.

Le président de la République a, en outre, évoqué le projet algéro-qatari de production de poudre de lait dans le Sud, projet qui vise à mettre fin à l'importation de cette matière et atteindre l'autosuffisance, insistant sur l'augmentation de la production nationale de céréales.

Par ailleurs, il a affirmé que la réalisation de logements se faisait désormais avec des matériaux locaux par des entreprises algériennes, soulignant son attachement à cette orientation, étant donné que ce secteur contribue à la création de postes d'emploi et à la relance de nombreuses industries.

Le président de la République a rappelé les décisions à caractère social qu'il avait prises ces dernières années, dont l'augmentation à 20.000 DA du Salaire national minimum garanti (SNMG), l'instauration de l'Allocation chômage et la protection des personnes à faible revenu, outre la lutte contre la spéculation illicite et d'autres décisions.

Il a réitéré à cet égard son engagement à préserver le caractère social de l'Etat, par fidélité à la Proclamation du 1er novembre 1954, relevant la détermination de l'Etat à poursuivre la prise en charge des préoccupations du citoyen.

La protection du pouvoir d'achat se réalise par l'augmentation des salaires et la régulation des prix, à travers l'adoption de divers mécanismes, à l'instar du contrôle du taux de l'inflation et l'augmentation de la valeur du Dinar algérien, revalorisé récemment à 4,5%, a-t-il précisé.

Par ailleurs, le président de la République a salué le processus de modernisation de l'Armée nationale populaire (ANP), soulignant que les piliers de l'indépendance résident dans l'édification d'une Armée forte et d'une économie prospère.

Enfin, le président de la République a souligné que tout ce qui avait été réalisé était la consécration de ses engagements pris devant le peuple algérien, et ce, grâce "à l'aide d'Allah et aux efforts d'hommes imprégnés de patriotisme".