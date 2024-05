Sénégal: L'Etat veut faire de l'enseignement technique un levier d'amélioration de l'employabilité (tutelle)

Dakar — Le directeur des ressources humaines du ministère de la Formation professionnelle, Sidy Faty Ndiaye a révélé, mercredi, que les nouvelles autorités du Sénégal nourrissent l'ambition de faire de l'enseignement technique et la formation professionnelle un levier d'amélioration de l'employabilité des diplômés.

"Le ministre m'a chargé de vous dire que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a l'ambition de faire de l'enseignement technique et la formation professionnelle un levier d'industrialisation, de valorisation des ressources et d'amélioration de l'employabilité des diplômés", a notamment déclaré Sidy Faty Ndiaye.

Il intervenait lors de la célébration de la fête du Travail organisée par le Syndicat de l'enseignement professionnel et technique autour du thème "la carrière dans la fonction publique sénégalaise" et les défis et enjeux actuels pour l'émergence de la formation professionnelle et technique".

Sidy Faty Ndiaye a félicité les syndicalistes pour le thème choisi et qui selon lui, "montre à suffisance votre compréhension du contexte et votre engagement à oeuvrer pour la prise en charge des questions de la formation professionnelle et technique".

Le secrétaire général du Syndicat de l'enseignement professionnel et technique, a présenté le secteur de la formation professionnelle comme étant un "secteur d'avenir qui pourrait participer à l'industrialisation du Sénégal".

"Tout le monde sait que toutes les politiques aujourd'hui visent l'emploi des jeunes. Or on ne peut pas parler d'emploi sans un secteur fort de l'enseignement professionnel et technique", a insisté Amar Kane.