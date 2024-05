Algérie: Le Président de la République - Je veille personnellement à l'enrichissement du statut particulier des enseignants

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, mercredi à Alger, qu'il veillait "personnellement à améliorer le contenu du statut particulier et du régime indemnitaire des corps spécifiques de l'Education nationale", soulignant que "ce statut doit être spécifique à l'éducateur et non au fonctionnaire".

Répondant aux préoccupations des syndicats du secteur de l'éducation affiliés à l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), lors de la cérémonie de célébration de la Journée internationale des travailleurs, au siège de la Centrale syndicale à la Maison du peuple, le président de la République a indiqué avoir "demandé au ministre de l'Education nationale de présenter un projet de statut spécifique à l'éducateur et à l'enseignant, et non pas au fonctionnaire, à même de garantir tous les droits de l'enseignant".

"J'ai demandé sa révision car il ne répond pas aux attentes des enseignants" et "nous ne devons pas leur offrir un cadeau empoisonné mais un cadeau utile à l'enseignant pour ce qu'il donne pour l'éducation des générations", a-t-il ajouté.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée le 18 février 2024, "le report de l'exposé sur le statut particulier et le régime indemnitaire des corps spécifiques de l'Education nationale et l'approfondissement de l'étude afin d'en améliorer le contenu, en tenant compte du fait que l'enseignant est un éducateur avant d'être un fonctionnaire".