Sénégal: Visite surprise du président Bassirou Diomaye Faye sur le site de Mbour 4

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué mercredi, une visite surprise sur le site de lotissement Mbour 4, à la périphérie de la ville de Thiès pour, dit-on, comprendre de visu la situation et d'envisager des solutions adaptées pour résoudre les problèmes complexes liés aux litiges fonciers.

Cette visite inopinée du chef de l'Etat fait suite à sa récente décision de faire arrêter les travaux de construction dans certaines zones litigieuses allant de Dakar sur la petite côte à Saint Louis, en passant par la région de Thiès.

"Le Président de la République, Bassirou Diomaye FAYE, a effectué ce mercredi 1er mai 2024, une visite surprise à Mbour 4 (Département de Thiès)", peut-on lire sur le site de la présidence de la République.

Le chef de l'Etat était accompagné du maire de la ville de Thiès, Babacar Diop, des maires des communes de Thiès Est et Thiès Ouest, de quatre ministres, de plusieurs directeurs centraux, du gouverneur et de membres de l'administration de la région et du département de Thiès.

La même source précise que "ce déplacement inattendu a été l'occasion pour le Chef de l'État de s'enquérir de la situation suite à sa récente décision de faire arrêter les travaux de construction dans certaines zones".

Elle explique que "cette visite témoigne de l'intérêt que les nouvelles autorités du Sénégal porte désormais à la gestion foncière du pays".

Cette initiative, indique-t-on, "a permis au Président Faye de mieux comprendre la situation et d'envisager des solutions adaptées pour résoudre les problèmes complexes liés aux litiges fonciers".

Lors de cette visite, le Chef de l'Etat a notamment échangé avec les directeurs centraux, les directeurs régionaux et départementaux sur la répartition des parcelles et leurs affectations.

Sur place, "le Président de la République a également réaffirmé sa ferme volonté de mettre fin à toutes ces forfaitures", poursuit le document.

D'où sa décision de "suspendre toutes les opérations sur les terrains de Mbour 4 et sur tous les terrains présentant des situations similaires".

"La première partie du site de Mbour 4 se trouve dans la commune de Thiès Ouest, dans la ville de Thiès, (et) la deuxième partie, plus récente et couvrant plus de 2000 hectares, est située dans la commune de Keur Mousseu", relève encore le texte.

La question foncière de Mbour 4 a eu un retentissement médiatique surtout en 2021, suite à la démolition de dizaines de maisons par la Direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol (DSCOS).

Une partie de ces maisons étaient, disait-on, bâties dans la forêt classée.

L'ancien Président de la République Macky Sall avait, par la suite, accédé à la demande des premiers habitants en leur offrant les parcelles sur lesquelles ils avaient construit leur maison.

Il avait ensuite déclassé une bonne partie de la forêt classée qui devait abriter une nouvelle ville.

Plusieurs voix s'étaient par la suite élevées pour dénoncer le mode d'attribution des parcelles.

Dans les derniers jours de la campagne pour la présidentielle du 24 mars dernier, le candidat Bassirou Diomaye Faye, de passage à Thiès, s'était engagé, s'il est élu président de la République, à faire la lumière sur l'attribution des parcelles de ce site.