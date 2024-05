Madagascar: Intempéries - Trois régions de l'Est toujours placées en vigilance rouge fortes pluies

Si l'alizé fait des siennes dans la partie Est de Madagascar, la future tempête Hidaya, qui devrait réunir sous peu les conditions pour le baptême, menace davantage l'archipel des Comores et pourrait se diriger vers les côtes tanzaniennes.

L'axe Est et le centre-Est de Madagascar sont toujours soumis aux impacts d'un alizé fort, occasionnant des pluies abondantes et plaçant, hier, trois régions en vigilance rouge « fortes pluies ». Il s'agit des régions Atsinanana, Analanjirofo et du côté oriental de la région Ambatosoa. Météo Madagascar indique un cumul pluviométrique de 40 mm à 90 mm en 24 heures.

Des cas de crues, de glissement de terrain et d'éboulement ne sont ainsi pas à exclure dans cette partie de la Grande île. Ainsi, le répit était relativement de courte durée pour cette partie Est du pays, dans la mesure où une bonne partie de cette zone a déjà été impactée, peu avant la période pascale, par les pluies abondantes occasionnées par le passage du cyclone Gamane dans le Nord-Est de Madagascar.

Future Hidaya.

Par ailleurs, le système localisé au Nord du Canal de Mozambique, qui était hier au stade de dépression tropicale, devrait atteindre ce jour le stade de tempête tropicale. A 15 heures, hier, il se trouvait à 585 km au Nord-Ouest d'Antsiranana et se déplace direction Ouest-sud-Ouest à une vitesse de 55km/h et s'accompagne de rafales de vent de 75km/h. En maintenant sa trajectoire actuelle, ce système, probablement la future tempête Hidaya, menace davantage les Comores et Mayotte que la Grande île.

De fortes pluies et des vents forts sont ainsi attendus dans ces îles voisines. La trajectoire du système laisse entrevoir une progression vers les côtes tanzaniennes, qu'il pourrait atteindre vers la fin de la semaine. Selon Météo Madagascar, ce système n'impactera pas directement le temps sur Madagascar. Son évolution reste, toutefois, suivie de près dans les prochains jours. A noter que la future Hidaya est le dixième système de cette saison cyclonique 2023-2024 dans la zone du sud-ouest de l'Océan Indien.