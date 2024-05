Madagascar: Diana - Giraldy Totozandry, défenseur des droits des enfants et des personnes atteintes d'albinisme

Le jeune homme de 21 ans rejoint les rangs de Lova René et Mirado pour une noble cause, désigné comme défenseur des droits des enfants et des personnes atteintes d'albinisme pour l'UNICEF Madagascar.

Le 25 avril dernier, il a été accueilli à Diego-Suarez par ses parents et ses proches. Ce brillant jeune homme a pour mission de promouvoir l'inclusion des personnes atteintes d'albinisme et des personnes handicapées. « Je souhaite le soutien de la commune urbaine d'Antsiranana, de la région Diana et de l'État malgache », a-t-il déclaré lors de son discours à la salle VIP de l'aéroport Arrachart.

En effet, les jeunes à mobilité réduite ont toujours été marginalisés dans la société. Face à cette attitude déplorable, Totozandry s'est vivement engagé pour leur donner du courage afin qu'ils puissent contribuer au développement du pays. En 2017, il a commencé à susciter l'adhésion en menant une lutte qui lui tient à coeur.

En novembre 2020, lors de la Journée mondiale de l'enfance, un événement organisé par TEDx Youth Antananarivo en partenariat avec l'UNICEF, le jeune activiste, a captivé l'attention. Sa phrase « Je suis né pour briller » a touché l'assistance. Ainsi, ce slogan poignant lui a permis par la suite de redonner du courage aux adolescents handicapés. Après sept ans d'activisme, ce défenseur farouche parvient à accroître sa notoriété.

Le gouverneur reste indifférent. Sans conteste, Giraldy est la fierté de la région Diana. Malgré son succès, aucun membre des autorités locales n'est venu lui serrer la main, mis à part le représentant de la direction de la population et des affaires sociales. Le jeune homme a pourtant fait ses preuves et a lutté pour arriver là où il en est actuellement.

Cela irrite certains observateurs. « Si c'était une Miss Madagascar, les hauts dignitaires auraient peut-être organisé un grand carnaval », a souligné un observateur. En effet, le défenseur des droits des enfants et des personnes atteintes d'albinisme n'a pas eu cette chance. Malheureusement, les dirigeants de la région Diana ne favorisent guère la culture de l'excellence. Tout ce qui les intéresse, c'est de sacrifier une trentaine de zébus pour amadouer leurs concitoyens !