Madagascar: Poopy au CC ESCA - Nostalgie et émotions au rendez-vous

Poopy est toujours égale à elle-même, après ces quarante années à baigner dans la carrière musicale. C'est ce qui ressort du show qu'elle a donné hier au CC Esca Antanimena.

Sa voix, sa présence sur scène, sa sérénité, tous les traits qui lui sont particuliers, le public les a tous retrouvés intacts. Et le public composé de générations de seniors mais également de jeunes ont été plus que ravis de retrouver Poopy dans l'ambiance de ses débuts, grâce à la présence de Njila et Mahery qui sont expressément venus partager la scène avec elle en première partie du show.

Et cerise sur le gâteau, la Voix du coeur et ses amis de scène n'ont pas manqué de partager des anecdotes de leur passé qui font périodiquement éclater de rire toute la salle, à l'image du leader du groupe Njila, qui possède l'art de faire rire les gens même en étant le plus sérieux du monde, selon les confidences de Poopy. Poopy a ensuite assuré seule la deuxième partie du spectacle pour emmener ses fans dans un voyage musical vers le début de sa carrière solo.

Que d'émotions, sur scène et parmi les spectateurs, ravis de ce voyage musical vers le passé. Ce n'est en tout cas pas encore fini pour Poopy puisqu'elle retrouvera encore ses fans ce dimanche après-midi en compagnie de Rija Ramanantoanina et Bodo.