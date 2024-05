Madagascar: Association internationale de développement - Une nouvelle coalition pour un programme de transformation économique

Les dirigeants de 19 pays d'Afrique ont dévoilé un nouveau programme visionnaire de réformes économiques destinées à propulser le continent vers de nouveaux horizons de prospérité.

Soutenu par l'Association internationale de développement (IDA) de la Banque mondiale, ce plan ambitieux promet d'améliorer de manière significative les conditions de vie et de créer des opportunités inédites pour les populations africaines. Au coeur de cette initiative se trouve une coalition révolutionnaire, rassemblant la société civile, les fondations, le secteur privé et la jeunesse, tous unis dans leur engagement à garantir une reconstitution solide et ambitieuse des ressources de l'IDA.

Cette coalition, véritable fer de lance de l'effort de transformation, est déterminée à alimenter le moteur du développement en Afrique. Un communiqué conjoint a mis en lumière l'engagement ferme des dirigeants africains à renforcer la gouvernance, libérer le potentiel du secteur privé pour la création d'emplois, mobiliser les ressources nationales et tenir les promesses en matière de changement climatique.

Partenaire clé. Le gouvernement du Kenya et le Groupe de la Banque mondiale, co-organisateurs de ce sommet historique, ont unanimement souligné le rôle essentiel de l'IDA dans la concrétisation des aspirations africaines au développement. Ajay Banga, président du Groupe de la Banque mondiale, a souligné la vision commune partagée pour l'avenir de l'Afrique, riche en diversité et en potentiel, et a affirmé l'engagement collectif à accélérer les progrès avec l'IDA comme un partenaire de premier plan.

Depuis des décennies, l'IDA a été un pilier de la croissance économique en Afrique, soutenant des investissements stratégiques dans la santé, l'éducation et l'agriculture. Actuellement, il soutient 39 pays africains, jouant un rôle crucial dans la réalisation des objectifs de développement du continent. La coalition de jeunes, du secteur privé et de la société civile a également exprimé son soutien à une reconstitution robuste des ressources de l'IDA-21. Les jeunes leaders ont appelé à une mise en oeuvre transparente et responsable de cette initiative, garantissant des économies stables et résilientes pour l'avenir.