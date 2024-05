Angola: Plus de 40 projets du PIIM réalisés à Uíge

Uíge — Quarante-deux projets du Plan intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM) ont été achevés dans la province d'Uíge, sur un total de 87 en exécution depuis 2020.

Ces projets disposaient d'un budget évalué à plus de 10 milliards de Kwanzas, a expliqué jeudi à l'ANGOP le chef du département de Suivi et Contrôle du Bureau provincial d'études, de planification et de statistiques d'Uíge, Abraão Muanza.

Il s'agit notamment d'écoles de 7 et 12 salles de classe, de centres et postes de santé, de la réhabilitation des routes, des systèmes d'approvisionnement en eau et du nivellement des routes.

Des établissements sociaux ont été construits dans les municipalités d'Uíge, Negage, Alto-Cauale (Cangola), Ambuila, Bembe, Buengas, Bungo, Damba, Dange Quitexe, Maquela do Zombo, Milunga, Púri, Quimbele et Sanza-Pombo.