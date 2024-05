Gabon: Le Chef de l'État prend part à la célébration de la fête du travail à l'esplanade du Sénat

Libreville, le 1er mai 2024

Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l' État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a pris part ce jour à l'esplanade du Sénat à la cérémonie marquant la célébration de la fête du travail.

Placée sous le thème " la promotion du travail décent et du dialogue social permanent : une garantie de la stabilité sociale et de la croissance économique dans un monde en pleine mutation ",cette cérémonie a vu la participation du Vice Président de la Transition, du Premier ministre, des membres du gouvernement, du corps diplomatique accrédité au Gabon ainsi que des responsables des administrations publiques et privées.

La 138-ème édition de la journée internationale dédiée aux travailleurs , et première édition célébrée au Gabon après le coup de libération du 30 août marque un nouveau départ pour les travailleurs dans leur dévouement au travail et leur désir de servir la Nation aux côtés des employeurs et du gouvernement.

Empreinte de solennité, cette cérémonie a été ponctuée par la décoration des médailles de bronze, d'argent et d'or de 1500 travailleurs de l'administration publique et privée ainsi qu'un défilé pédestre de près de 200 entreprises.

Par ailleurs, dans le même élan, le Président de la Transition a tenu à célébrer les festivités du 1er mai en compagnie des agents de la Présidence de la République. A cet effet, un vin d'honneur a été organisé à l'esplanade de la Mosquée Hassan 2.

Ces instants inédits ont été l'occasion pour le Général Brice Clotaire Oligui Nguema de communier dans une ambiance conviviale et chaleureuse avec les personnels de la Présidence de la République qui lui ont exprimé leur gratitude pour la première célébration de la fête du travail au sein de ladite institution depuis son existence.