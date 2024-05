Sénégal: Diourbel / Célébration de la fête du travail - La fonction publique locale et l'affaire Sonacos au menu

L'intersyndicale des Centrales syndicales de Diourbel a remis, hier mercredi, à l'occasion de la fête du Travail, son cahier de doléances au gouverneur de la région de Diourbel. Moussa Diallo, le porte-parole de l'intersyndicale des Centrales syndicales de Diourbel a décliné les trois points essentiels de leurs revendications. «Nous avons identifiées trois grands problèmes. Il s'agit de la problématique de la fonction publique locale, la situation de la Sonacos et enfin la santé car on doit être sain». Le porte-parole de l'intersyndicale a aussi demandé à l'Etat de faire plus pour que ce cahier des doléances connaisse un traitement diligent, dans les délais appréciable et acceptable, au point de pouvoir signer un protocole d'accord.

Pour Issa Ly, le secrétaire général de la section du Syndicat national des corps gras et activités annexes, l'approvisionnement en graines de l'usine et l'état de délabrement très avancé des machines et des ateliers posent problèmes. Toutefois, il n'a pas manqué de saluer le travail de relance mené par le tout nouveau Directeur général de la Sonacos, avec le Programme P2RU de 306 milliards de FCFA avec le FMI.

Rappelons que le taux de satisfaction du cahier de doléances tourne autour de 60%, selon Ibrahima Fall, le gouverneur de la région de Diourbel. Selon lui, il y avait au départ 52 doléances contenues dans le cahier de doléances de 2022, les 18 ont été satisfaites, les 17 sont en voie de l'être et les autres 17 doléances n'ont pas encore trouvé de solutions.