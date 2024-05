Angola: João Lourenço appelle à une plus grande frontalité dans la gestion des crises mondiales

Séoul — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a appelé mardi à plus de frontalité et de courage de la part de la communauté internationale dans la gestion des crises mondiales.

João Lourenço s'exprimait lors du banquet officiel offert par le président de la République de Corée, Yoon Suk-Yeol, dans le cadre de sa visite officielle de deux jours dans ce pays asiatique.

Dans son discours, il a déclaré que « nous vivons dans un monde de plus en plus troublé », avec des conflits anciens qui ne peuvent être résolus et de nouveaux qui émergent, dans toutes les régions de notre planète.

C'est pourquoi il a soutenu qu'il était temps de mobiliser la communauté internationale pour affronter ces problèmes « de front et avec courage » afin d'y trouver des solutions, de manière à qu'ils ne perdurent ou ne s'aggravent, « au point de dégénérant en conflits de dimension globale ».

Dans ce contexte, il a expliqué que les efforts déployés par ce pays pour apaiser la tension qui pèse sur la péninsule coréenne devraient être encouragés, estimant que seule la voie du dialogue et de la compréhension entre les peuples et les nations contribuera à la fin des conflits, aussi complexes qu'ils soient.

%

Pour l'homme d'État, c'est la perspective à considérer lorsqu'on aborde les conflits qui persistent actuellement, contexte dans lequel « j'inclus l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui mérite une solution qui sauvegarde l'intégrité de la nation ukrainienne ».

Il a également affirmé que le grave conflit qui se déroule au Moyen-Orient entre Israël et la Palestine est observé avec inquiétude et a de vastes répercussions régionales, avec le risque de dégénérer en une confrontation inquiétante entre plusieurs pays de la région, ce qui « commence déjà de produire avec l'intervention militaire directe d'autres acteurs".

Ces aspects, a-t-il souligné, doivent faire l'objet d'une attention et d'une préoccupation très particulière de la part de l'ensemble de la communauté internationale, afin d'agir pour qu'Israël et l'Iran maintiennent le confinement le plus élevé possible.

"Nous sommes conscients qu'il n'y aura pas de solution au problème du Moyen-Orient si les intérêts du peuple palestinien et son droit à l'autodétermination et à la création d'un Etat palestinien indépendant et souverain ne sont pas pris en compte", a-t-il rappelé.

Concernant le continent africain, il a indiqué que la lutte contre les changements de pouvoir anticonstitutionnels et le terrorisme dans certains pays se poursuit, notamment dans la région du Sahel et en Afrique de l'Ouest et du Centre.

Il a également souligné que la situation au Soudan et en République démocratique du Congo (RDC) semble assez préoccupante, à en juger par le nombre élevé de morts, de blessés, de déplacés internes et de réfugiés qu'ils créent, la grande destruction des infrastructures et le vol de ressources minérales et d'autres richesses nationales.

"Nous travaillons pour aider ces pays à trouver des voies de dialogue afin de parvenir à une paix durable et ainsi pouvoir se consacrer au développement économique et social de leurs pays respectifs et des communautés régionales dans lesquelles ils se trouvent", a-t-il conclu.