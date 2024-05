Angola: Le pays veut relancer la coopération avec la Corée du Sud

Séoul — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a annoncé mardi, à Séoul, qu'il avait présenté à son homologue coréen, Yoon Suk-Yeol, des idées et des projets pour relancer la coopération bilatérale, qui a connu un ralentissement ces dernières années.

João Lourenço s'exprimait à l'ouverture des pourparlers officiels entre les délégations des deux pays, dans le cadre de sa visite d'État de 48 heures en Corée du Sud.

Le Chef de l'Etat a rappelé qu'il y a eu 31 années d'échanges à tous les niveaux, depuis la formalisation de la coopération bilatérale en 1993, avec la signature de l'Accord général de coopération.

Il a souligné que, durant cette période, les deux Etats ont mené des actions de coopération d'une « pertinence appréciable ».

Malgré cela, a-t-il poursuivi, « nous sommes loin de tout ce que nous pouvons faire, compte tenu du potentiel de nos deux pays ».

C'est pourquoi l'homme d'État a indiqué que lors de la réunion en tête-à-tête qu'il a eue avec Yoon Suk-Yeol, il a présenté « un ensemble d'idées et de projets de coopération » que les deux pays peuvent développer, au niveau institutionnel et avec le secteur entrepreneurial privé coréen.

Il a indiqué que le dynamisme et la capacité entrepreneuriale des hommes d'affaires coréens « sont largement connus » pour le rôle transformateur qu'ils ont réussi à jouer dans l'économie coréenne, la plaçant au niveau des principales économies mondiales en quelques décennies seulement.

Il a expliqué que l'objectif principal de son voyage est d'absorber la dynamique qui a favorisé le développement de la Corée du Sud et de pouvoir compter sur sa collaboration pour aider l'Angola à prendre des mesures fermes et sûres dans la construction d'une économie solide.

Selon le Président João Lourenço, l'Angola vise à construire une économie capable de répondre aux besoins fondamentaux de la population du pays et de s'intégrer dans le contexte de l'économie mondiale.

Il s'est dit convaincu que les nouveaux instruments juridiques que les deux pays viennent de signer contribueront à accroître et à intensifier les contacts entre les entités publiques coréennes et angolaises et entre les hommes d'affaires des deux parties.

Il a, d'autre part, exprimé sa satisfaction des résultats des contacts qu'il a entretenus à Séoul, de l'intérêt et de la sensibilité manifestés par la partie coréenne aux questions liées à la coopération avec le continent africain.

A l'occasion, il a considéré que cette sensibilité trouverait son expression la plus significative et la plus visible avec le prochain sommet Corée-Afrique, dont il a dit espérer qu'émergera un cadre réaliste et pragmatique de coopération entre les différents pays africains et la Corée.