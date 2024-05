Sénégal: Thiès / Visite inopinée et suspension de toutes les opérations à Mbour 4 - Le président Diomaye Faye prend les choses en main

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a effectué hier, mercredi 1er mai 2024, dans la matinée, une visite surprise à Mbour 4 (Département de Thiès). Ce déplacement inattendu a été l'occasion pour le Chef de l'État de s'enquérir de la situation sur place, suite à sa récente décision de faire arrêter les travaux de construction dans certaines zones dont des domaines maritimes.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est décidé à mettre de l'ordre dans le foncier. Après les décisions prises la semaine derrière demandant notamment l'arrêt des travaux sur le littoral et la suspension des procédures et opérations domaniales sur certains lotissements litigieux, il a effectué une visite à Mbour 4, dans la ville de Thiès, hier, mercredi 1er mai, dans la matinée. Cette visite inopinée du président de la République «témoigne de l'intérêt que l'État du Sénégal porte désormais à la gestion foncière du pays». D'ailleurs, «cette initiative a permis au président Faye de mieux comprendre la situation et d'envisager des solutions adaptées pour résoudre les problèmes complexes liés aux litiges fonciers», renseigne le site de la Présidence de la République.

Le chef de l'État, à son arrivée dans la cité du rail, a été accueilli par les autorités administratives et locales qui l'ont accompagné sur le site de Mbour 4. Il y avaient, entre autres, le gouverneur de la région de Thiès, Oumar Mamadou Baldé, le maire de la Ville, Dr Babacar Diop, le ministre-maire de Thiès-Ouest, Birame Soulèye Diop, parmi les quatre ministres qui étaient avec lui, de plusieurs directeurs centraux, et régionaux dont les responsables des Domaines etc. Une visite qui a surpris plus d'un, certes, mais qui témoigne à suffisance l'intérêt que les nouveaux gouvernants portent à la gestion foncière du pays, selon la Présidence de la République.

Le chef de l'Etat s'est engagé «à suspendre toutes les opérations sur les terrains de Mbour 4 et ceux dans le même cas». Bassirou Diomaye Faye n'a pas manqué de dénoncer, «de graves distorsions à l'égalité et à l'équité entre les citoyens». Au cours de cette visite, le président Faye a échangé avec les directeurs centraux, les directeurs régionaux et départementaux sur la répartition des parcelles et leurs affectations. La première partie de ce site se trouve dans la Commune de Thiès Ouest, dans la ville de Thiès, tandis que la deuxième partie, plus récente et couvrant plus de 2000 hectares, est située dans la Commune de Keur Mousseu.

Le lotissement de Mbour 4 est réservé, selon l'ancien régime, à la construction de 2051 logements sociaux de Type F3 de 60 m² habitables, destinés aux familles à revenus faibles et irréguliers. Il y est prévu aussi 942 logements économiques de Type F4 de 80 m² habitables qui seront construits pour la diaspora ; histoire de renforcer les liens avec les Sénégalais établis à l'étranger, défendait l'ancien ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow, lors d'un déplacement sur les lieux, en juillet 2023. En outre, 731 logements de standing de Type F5 de 163 m² habitables y seront érigés pour la classe moyenne, leur offrant un cadre de vie à la hauteur de leurs aspirations.