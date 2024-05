Sénégal: Saint-Louis / Cahiers de doléances remis aux autorités administratives - La résolution des problèmes des secteurs de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et de la pêche à coeur

La région de Saint-Louis n'a pas été en reste hier, mercredi 1er mai, de la célébration de la fête du travail. Plusieurs travailleurs regroupés au sein de leurs syndicats et centrales syndicales ont déposé, à tour de rôle, leurs cahiers de doléances auprès des autorités administratives de la région. C'était en présence des autorités de l'Inspection Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale.

Vêtus de tee-shirts, casquettes, foulards et tenues traditionnelles à l'identique, munis également de banderoles et pancartes, les travailleurs provenant de toutes les contrées de la région se sont donnés rendez-vous à la cour de la Gouvernance de Saint-Louis, pour procéder à la remise de leurs cahiers de doléances aux autorités administratives. Une traditionnelle cérémonie qui s'est déroulée en présence des agents de l'Inspection régionale du Travail et de la Sécurité Sociale de Saint-Louis. De l'éducation à la santé, en passant par l'agriculture, l'élevage, la pêche, la maçonnerie entre autres, ce sont presque tous les secteurs d'activités qui y ont été représentés.

Après avoir sacrifié à la tradition, les responsables et membres de l'Association des maçons de Saint-Louis se sont ouverts à la presse pour faire part de leurs doléances. «C'est la troisième fois que nous venons déposer notre cahier de doléances. Et on veut que le nouveau régime renforce nos capacités et pense à ce secteur du bâtiment qui est appelé à beaucoup de changements. Puisse que le président Diomaye Faye a appelé à la rupture, donc on veut sentir cette rupture. Il faut que les marchés des bâtiments soient confiés aux maçons», a confié Cheikh Tidiane Loum, président de l'Association des maçons de Saint-Louis.

%

Pour sa part, le Secrétaire général de l'Union régionale de la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal (FGTS/B), Talam Fall, a rappelé les nombreuses difficultés auxquelles les travailleurs de divers secteurs sont longtemps confrontés. «Les travailleurs sont très fatigués parce que si vous allez dans le secteur agricole, la convention agricole date de 1957, l'époque coloniale et que celle-ci doit être réactualisée par rapport à la vie d'aujourd'hui. Malheureusement tel n'est pas le cas alors que beaucoup de secteurs bougent», a martelé Talam Fall.

Le Secrétaire général du Syndicat National Autonome des Pêcheurs du Sénégal (SYNAPS), Moustapha Dieng, a, quant à lui, tenu à rappeler au Chef de l'État et son équipe gouvernementale leurs promesses de campagne relativement au secteur de la pêche. «Le gouvernement PASTEF s'est engagé à réserver prioritairement la zone des 12 miles la pêche artisanale. Si cela est fait, je dis et je maintiens que cela va régler 50% de nos problèmes», a-t-il dit. Avant d'inviter le Chef de l'Etat à résoudre définitivement également le problème de la brèche, le différend entre le Sénégal et la Mauritanie relativement au secteur de la pêche et aussi à indemniser les impactés de la plateforme gazière.

De leur côté, le Préfet de Saint-Louis, Abdou Khadre Dieylani Bâ et l'Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité Sociale de Saint-Louis, Adama Diouf, ont tous deux, après réception des cahiers de doléances, rassuré les syndicalistes que leurs doléances seront bien traitées et résolues notamment celles relevant de leurs prérogatives et qu'ils se chargeront de transmettre les doléances qui relèvent du niveau national aux autorités supérieures.