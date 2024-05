Sénégal: Les prix à la consommation haussent de 0,6% en février 2024

Au Sénégal, les prix à la consommation ont crû de 0,6% en février 2024, en variation mensuelle, sous l'effet du renchérissement des produits alimentaires, notamment les céréales non transformées (+6,8%) et les poissons frais (+4,3%).

Sur un an, les prix à la consommation se sont renchéris de 2,3% au mois de février 2024, en liaison avec les produits alimentaires (+3,6%), les « meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer » (+1,4%), les « biens et services divers » (+4,0%) et les « transports » (+1,0%).

La Directrice de la prévision et des études économiques (Dpee) qui donne ses données note que s'agissant de l'inflation sous-jacente (hors produits frais et énergétiques), elle est ressortie à -0,1% en variation mensuelle et à 1,4% en glissement annuel.

En rythme mensuel, les prix des produits locaux sont restés stables tandis que ceux des produits importés se sont accrus de 2,6% en février 2024, renseigne la même source.

Sur un an, la Directrice de la prévision et des études économiques fait savoir, enfin, que les prix de produits locaux et importés ont augmenté respectivement de 0,6% et 5,8% en février 2024.