Ile Maurice: Les proches de Stephano Mustapha disent avoir «eux-mêmes fait les recherches»

Le corps sans vie de Stephano Mustapha 39 ans a été retrouvé par ses proches dans la vallée des Cascades, dite Trois Trou, dans la région d'Henrietta. Cet habitant du quartier n'était pas rentré chez lui alors qu'il avait quitté sa maison pour une partie de pêche à Mare-Longue le 26 avril. Pendant trois jours, ses proches ont fait d'intenses recherches. C'est lundi matin qu'un membre de sa famille a trouvé son vélo dans un terrain buissonneux près de Bord Cascades, Henrietta, Vacoas. Pendant que ses proches effectuaient une recherche dans la vallée des Cascades, Trois Trou, ils ont découvert le corps de Stephano Mustapha et ont alerté la police. Le corps a été retiré par le personnel du GIPM.

Stephano Mustapha était un passionné de pêche et se rendait souvent à Mare-Longue pour s'adonner à son activité favorite. Ses proches avaient signalé sa disparition à la police dimanche après-midi et lui avaient demandé d'effectuer des recherches au réservoir de Mare-Longue et Tamarind Falls, à Henrietta. Une battue avait été effectuée par plusieurs unités de la police et la famille dimanche, mais en vain. Les recherches ont repris lundi et c'est alors que la famille a finalement retrouvé Stephano Mustapha. «Nous avons effectué les recherches nous-mêmes alors que les agents n'avaient pas fait des recherches approfondies. Nous ne disons pas qu'ils n'ont rien fait mais c'est la famille qui s'est organisée pour retrouver Stephano», confient ses proches. La police privilégie la thèse d'une chute et l'autopsie par le médecin légiste de la police a attribué son décès à des blessures intracrâniennes.