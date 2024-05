Maroc: L'Afrique s'engage dans l'arène mondiale de l'innovation en IA, s'affirmant comme un nouvel épicentre du progrès numérique aux côtés des grandes capitales technologiques mondiales

communiqué de presse

L'AI Everything Expo organisée par GITEX AFRICA 2024 focalise l'attention internationale sur le phénomène de l'IA, qui connaît une expansion rapide sur le continent, représentant désormais un marché de 17 milliards de dollars américains.

Marrakech, Maroc: L'engouement pour l'intelligence artificielle, qui révolutionne entreprises, gouvernements et sociétés dans le monde entier, suscite également une vague d'innovation en Afrique. L'impact potentiel de cette technologie transformatrice provoque un afflux d'investissements intercontinentaux, en prévision de l'exposition AI Everything Expo organisée par GITEX AFRICA, qui aura lieu au Maroc le mois prochain.

L'extraordinaire potentiel de l'intelligence artificielle en Afrique révolutionne déjà les avancées numériques dans de multiples secteurs, de la finance à l'agriculture, en passant par les soins de santé et la mobilité, stimulant un marché de l'IA en plein essor. Selon les analyses de Statista, ce marché devrait connaître une croissance annuelle de 30 % au cours des six prochaines années, pour atteindre une valeur de 17 milliards de dollars américains d'ici 2030.

Cette ruée vers l'IA, couplée à une population de 1,5 milliard d'individus en rapide croissance - dont 70 % ont moins de 30 ans - constitue un puissant moteur d'accélération de l'IA, mais révèle également des lacunes en matière de développement des talents, de répartition des investissements, de politiques et d'infrastructures.

Ces enjeux et opportunités essentiels seront discutés lorsque les éminents spécialistes mondiaux de l'IA et les principaux acteurs de son déploiement à grande échelle se réuniront pour propulser le prochain grand tournant technologique du continent lors de l'AI Everything Expo organisée par GITEX AFRICA, la plateforme la plus significative et la plus innovante de l'année pour l'exploration de l'IA et l'innovation dans les technologies de pointe.

L'événement se tiendra du 29 au 31 mai 2024 à Marrakech, où la vitrine technologique majeure de l'Afrique mettra en lumière les leaders mondiaux de la technologie, tels que Microsoft, IBM, Huawei, Nvidia et Google. Ils seront accompagnés de centaines de startups ambitieuses spécialisées dans l'IA, venues du monde entier avec de grandes ambitions pour transformer l'Afrique grâce à des produits et services enrichis par l'IA.

Un continent « débordant d'opportunités d'investissement » en IA

Microsoft, entreprise parmi les plus valorisées au monde et partenaire officiel de GITEX AFRICA pour l'intelligence artificielle, mène la charge des investissements dans l'IA. Elle a établi des partenariats avec les plus éminents concepteurs de modèles d'IA, dont G42 des Émirats arabes unis, un pionnier de l'IA visionnaire.

Le récent investissement stratégique de 1,5 milliard de dollars de Microsoft dans G42 vise à stimuler le développement de l'IA dans les économies en croissance, notamment en Afrique. Cet investissement sera salué par des cadres de grandes entreprises technologiques, des leaders gouvernementaux, des investisseurs et des entrepreneurs lors de GITEX AFRICA 2024. L'événement mettra aussi en avant Presight, la société d'analyse de données de G42, qui utilise l'IA générative.

Lillian Barnard, présidente de Microsoft Afrique, affirme que l'IA peut révéler un continent « regorgeant d'opportunités d'investissement ». « Depuis longtemps, l'Afrique est célèbre pour ses perspectives de croissance exceptionnelles, et l'IA est désormais la clé tant attendue pour exploiter ce potentiel », déclare Lillian Barnard, qui sera également l'une des principales intervenantes au programme de conférences de GITEX AFRICA.

« L'innovation propulsée par l'IA que nous voyons aujourd'hui est prête à révolutionner tous les aspects de la société, de la santé aux services financiers, en passant par l'industrie manufacturière et bien plus encore. Si l'Afrique souhaite tirer profit de ce changement de paradigme qui secoue actuellement le monde, nous devons concrétiser la promesse de l'IA pour les individus et les organisations à travers le continent — et ce, de manière responsable. GITEX nous offre une plateforme pour nous rassembler et œuvrer à la réalisation de cet engagement. »

Dr Adel Alsharji, directeur de l'exploitation de Presight, a souligné que l'Afrique est la deuxième région du monde où l'adoption de l'IA connaît la croissance la plus rapide. « L'engagement de l'Afrique envers l'IA gagne en intensité, illustrant la détermination du continent à exploiter le potentiel de cette technologie pour stimuler la croissance économique et répondre aux défis locaux », a déclaré M. Alsharji, ajoutant que la demande d'emplois en IA devrait doubler dans les trois prochaines années. « D'ici 2030, l'IA pourrait générer 13 000 milliards de dollars pour l'économie mondiale, tandis que le nombre d'emplois en IA en Afrique pourrait tripler d'ici 2025. »

L'Afrique, une puissance émergente dans la révolution mondiale de l'IA

L'AI Everything Expo rassemblera les esprits les plus brillants et les innovateurs les plus influents dans le domaine de l'IA lors de la conférence AI Everything, une des dix scènes majeures de GITEX AFRICA, le plus grand salon technologique et de startups du continent.

Parmi les intervenants majeurs, figurent Dragoș Tudorache, vice-président du groupe Renew Europe, Mactar Seck, responsable de la technologie et de l'innovation à la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (UNECA), et Jepson Taylor, ancien stratège en chef de l'IA chez Dataiku.

L'impact multisectoriel de l'IA sera palpable sur le plancher d'exposition, où les exposants démontreront comment l'essor de l'IA entraîne des vagues d'innovation dans divers secteurs, de l'éducation à l'agriculture, en passant par les transports, le commerce de détail, l'énergie et la logistique.

Clinify, une start-up nigériane dans le secteur de la santé, incarne cette dynamique. Présente à l'exposition de startups North Star Africa de GITEX AFRICA, Clinify travaille à la numérisation des dossiers médicaux des patients en Afrique, où 90 % de ces informations restent encore sur support papier.

Fondée en 2020, la start-up utilise un modèle alimenté par l'IA pour améliorer l'accès aux soins de santé en Afrique, où, selon Michael Omidele, PDG et fondateur, la centralisation et la numérisation des dossiers médicaux sont des besoins urgents. « Le secteur de la santé en Afrique est confronté à de nombreux défis : il y a seulement un médecin pour 10 000 patients, alors que dans les pays développés, la moyenne est d'un médecin pour 250 personnes », a expliqué M. Omidele.

« Clinify représente une solution africaine unique, offrant un agrégateur numérique centralisé et standardisé de systèmes de soins de santé, une plateforme de télémédecine et une solution de gestion de dossiers médicaux électroniques (DME) qui permet aux patients d'accéder à leurs dossiers médicaux. Notre but est de collaborer avec les prestataires de soins de santé pour étendre cette innovation au Nigeria et l'exporter à travers toute l'Afrique. »

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Royaume du Maroc, GITEX AFRICA est organisé sous l'égide du Ministère marocain de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration, en partenariat avec l'Agence Marocaine de Développement Numérique. La deuxième édition, orchestrée par KAOUN International, fait suite à une première édition pionnière en 2023.

