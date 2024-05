Maroc: La préservation de la diversité culturelle, un enjeu crucial dans un monde multiculturel (Ambassadeur du Maroc à l'Unesco)

Bakou — La préservation de la diversité culturelle et la promotion de la collaboration mondiale sont des enjeux cruciaux dans un monde multiculturel, a affirmé, mercredi à Bakou, l'ambassadeur et Délégué permanent du Royaume du Maroc auprès de l'UNESCO, Samir Addahre.

"En travaillant ensemble, en valorisant les différentes cultures et en promouvant le respect mutuel, nous pouvons préserver cette richesse et construire un avenir où la diversité est célébrée et où la collaboration mondiale est la clé du développement durable et de la paix", a déclaré M. Addahre, qui intervenait lors d'une conférence ministérielle organisée dans le cadre du Forum mondial sur le dialogue interculturel qui se tient jusqu'au 3 mai dans la capitale d'Azerbaïdjan.

Depuis des siècles, la culture est une source de découvertes, de connaissances, d'inspiration et de créativité, favorisant l'interaction entre les groupes humains, a-t-il rappelé lors de cette conférence placée sous le thème: "Harmonie et diversité: Favoriser le dialogue interculturel pour une renaissance culturelle mondiale".

Aujourd'hui, dans un monde mondialisé, a-t-il ajouté, les progrès réalisés dans les technologies émergentes réelles et virtuelles, la communication, les transports, servent de vecteur pour rapprocher les peuples, faisant en sorte que la culture évolue à travers le temps et l'espace en fonction de ces changements.

Ainsi, la diversité culturelle est de plus en plus présente dans notre vie quotidienne, où différentes langues, croyances, traditions et modes de vie coexistent et soulignent davantage l'importance des valeurs humaines universelles de coexistence, de tolérance et de vivre ensemble, a-t-il relevé.

Le diplomate marocain, également présent à ce Forum en tant que Président du Comité d'Organisation de la Semaine africaine de l'UNESCO pour l'édition 2024, a appelé à une contribution de tous aux efforts collectifs visant à préserver et à renforcer la diversité en tant qu'atout inestimable et en bénéficier.

Pour relever ces défis, il a jugé essentiel de favoriser la coopération internationale, d'une part, et entre les États et les institutions compétentes, et d'autre part, par le biais d'instruments juridiques internationaux et de mécanismes appropriés.

Les cadres internationaux tels que la Convention de 2005 de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles constituent une plateforme essentielle pour une collaboration constructive sur les questions de diversité culturelle, a-t-il noté.

De même, les accords bilatéraux et multilatéraux entre les gouvernements, en particulier ceux concernant les biens culturels, représentent des moyens concrets de promouvoir une action coordonnée pour la préservation du patrimoine culturel, a-t-il renchéri, soulignant que des initiatives telles que l'Alliance des civilisations des Nations Unies, dont le Maroc a eu l'honneur d'accueillir le 9ème Forum en novembre 2022, offrent un espace précieux, au même titre que celui du Forum de Bakou.

Pour favoriser le dialogue interculturel, M. Addahre a appelé à une collaboration constructive entre les diverses parties prenantes, mettant également l'accent sur l'importance des programmes de partage des connaissances et de renforcement des capacités ainsi que sur un engagement accru dans le financement des initiatives culturelles.

Organisé par le gouvernement azerbaïdjanais, en partenariat avec l'UNESCO, l'Alliance des civilisations des Nations Unies, l'Organisation mondiale du tourisme et l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO), le Forum mondial sur le dialogue interculturel réunit près de 700 personnalités issues de plus de 100 pays.

Outre M. Addahre, le Maroc est représenté à ce forum de trois jours, par l'ambassadeur du Royaume en Azerbaïdjan, Adil Embarch, et le président de la Commission de l'Enseignement et des Affaires culturelles et sociales de la Chambre des Conseillers, Abderrahmane Drissi.