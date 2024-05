Cote d'Ivoire: France/ Ligue 2 - Yahya Fofana en course pour le titre de meilleur gardien

Champion d'Afrique avec les Éléphants de Côte d'Ivoire en février dernier, Yahya Fofana, le portier ivoirien pourrait finir la saison 2023-2024 en beauté avec un titre individuel. Le gardien de but du Sco d'Angers fait en effet partie des 5 gardiens de but nominés pour le titre de meilleur goalkeeper de la saison du championnat de Ligue2, trophée Unfp (Union nationale des footballeurs professionnels). Le dernier rempart des Pachydermes ivoiriens dispute cette distinction avec Gautier Larsonneur (Saint-Étienne), Donovan Léon (Auxerre), Brice Maubleu (Grenoble) et Mamadou Samassa (Stade Levallois). Portier titulaire de son club, Yahya Fofana a disputé 30 matchs en 35 journées de championnat et encaissé 33 des 40 buts pris par son club. Il faut rappeler que lors de la Can 2023, Yahya Fofana a disputé tous les 7 matchs de la compétition et encaissé 8 buts dont 4 face à la Guinée équatoriale. L'international garde toutes ses chances de gagner ce trophée individuel qui serait le premier de sa jeune carrière.

Il faut indiquer que le portier des Éléphants est le seul joueur ivoirien nommé dans toutes les catégories confondues en Ligue 2 , en ligue1 et en D1 féminine. Il s'agit des catégories du meilleur joueur, du meilleur espoir, du meilleur gardien et de la meilleure joueuse chez les dames. Notons cependant que les Français d'origine ivoirienne Désiré Doué (Rennes) et Leny Yoro (Lille) sont en lice pour la catégorie meilleur espoir de Ligue1. Les résultats seront connus le 13 mai au cours d'une cérémonie.