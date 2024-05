Afrique de l'Ouest: Cybersécurité, Blockchain - Gim-UEMOA lance des initiatives pour inciter les lycéennes à se spécialiser

Gim-Uemoa s'engage à éveiller les passions des lycéennes pour les domaines de la cybersécurité et de la Blockchain (technologie de stockage et de transmission d'informations), visant à cultiver leur intérêt et leurs compétences pour les technologies clés impactant le secteur des paiements.

Cette ambition se matérialise par une série de conférences organisées à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (Inp-hb) de Yamoussoukro, ainsi que dans les lycées des jeunes filles (Sainte Marie, Mamie Fêtai à Abidjan et Mamie Adjoua à Yamoussoukro).

Le coup d'envoi de ces conférences a été donné le lundi 29 avril 2024, au lycée Mamie Fêtai de Bingerville, dans le district d'Abidjan. Les élèves ont été instruits par des experts en cybersécurité.

La cybersécurité présentée comme une voie vers les carrières de demain et un moteur pour les initiatives entrepreneuriales. La technologie Blockchain est également présentée comme un catalyseur pour l'entrepreneuriat moderne.

Gim-Vocation a été instauré pour répondre à la pénurie de compétences dans des domaines cruciaux tels que la Blockchain, la cybersécurité et l'Intelligence artificielle.

Pour Gim-Uemoa, une institution régionale opérant dans le domaine de l'inter-bancalité, il est essentiel de former des professionnels compétents pour remplir efficacement sa mission.

Le directeur général de Gim-Uemoa, Minayegnan Coulibaly, a souligné que sans les ressources humaines, il est difficile d'accomplir cette mission. Les machines seules ne peuvent pas travailler. « Gim-Vocation vise donc à susciter des vocations parmi les lycéens de l'espace Uemoa », a-t-il expliqué.

Ces conférences lancées par Gim-Uemoa visant à encourager les vocations dans les domaines de la cybersécurité, de la Blockchain et de l'Intelligence artificielle se poursuivront jusqu'au 3 mai 2024. A travers ces rencontres, l'institution veut promouvoir un écosystème d'entreprises innovantes dans le secteur des paiements au sein de l'espace Uemoa.

Le Groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Gim-Uemoa) est une organisation internationale créée en 2003 par la Bceao et les banques avec pour but de mettre en oeuvre un système monétique interbancaire régional de retrait et de paiement. Son siège est à Dakar, au Sénégal.