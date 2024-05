Togo: Les premières tendances selon la CENI

Dur, dur pour les partis de l'opposition togolaise en lice pour les élections législatives et régionales du 29 Avril dernier. Depuis hier en soirée, on connait les premières tendances livrées par la CENI (Commission électorale nationale indépendante). Il en ressort que le parti UNIR (Union pour la République) au pouvoir et ses candidats ont posé leurs pattes sur ces deux scrutins et les sièges en jeu.

« En ce qui concerne les élections législatives, le parti UNIR a raflé les sièges mis en jeu dans les circonscriptions électorales de Mô (2 sièges), d'Assoli (2 sièges), de Doufelgou (2 sièges), de la Kéran (3 sièges avec 55 000 voix) et de Kpélé. En effet, Chantal Yawa Tsegan, la présidente de l'Assemblée nationale en fin de mandat réussit ainsi à se faire élire haut les mains avec 18 428 voix. Très loin devant la tête de liste du parti FDR. Pour les élections régionales, le parti de Faure Gnassingbé a également remporté tous les sièges de conseillers régionaux dans chacune de ces préfectures.Les répartitions ne sont pas encore faites en ce qui concerne les préfectures de Bassar et de Tchaoudjo. Mais avec plus de 14 146 voix loin devant la DMP (environ 2 200) à Bassar et plus de 18 000 voix dans Tchaoudjo, UNIR prend les 3 sièges de députés.Pour les élections régionales, UNIR avec quelques 14 300 voix dans Bassar a pris 3 sièges de Conseillers régionaux. L'autre siège est revenu à ADDI.Dans Tchaoudjo, c'est aussi UNIR qui est largement en tête pour les régionales », écrivent nos confrères de Togobreakingnews.

Et la tendance s'est poursuivie dans d'autres circonscriptions électorales, lit-on. « Dans le Haho, UNIR, avec l'ancien Premier ministre Komi Klassou comme tête de liste, enlève les 4 sièges de députés en jeu avec plus de 77 000 voix. En ce qui concerne les élections régionales, UNIR prend 5 sièges de conseillers et la DMP gagne le reste.Même configuration à Anié où avec 55 519 voix, UNIR remporte les 2 sièges de députés. Ce parti prend également les sièges de conseillers régionaux dans cette préfecture.De même, dans les Lacs, UNIR est en tête avec plus de 12000 voix tant pour les législatives que pour les responsables et peu bien prendre les sièges en jeu. Au fur et à mesure que les données sont communiquées par la CENI, les tendances se confirment généralement dans la partie septentrionale du pays et dans plusieurs circonscriptions électorales dans le sud à seulement quelques exceptions près. Et en général, c'est clairement une bérézina électorale pour les grands partis de l'opposition qui avaient commencé à dénoncer depuis le jour du vote des bourrages d'urnes et autres fraudes de la part des partisans du pouvoir.Mais il est clair que les opposants togolais n'ont pas su mobiliser leurs bases afin qu'elles portent leurs voix sur eux ou n'ont pas eu les moyens de mieux préparer ces élections. L'abstention massive dans la circonscription électorale de Golfe et Agoè-Nyivé par exemple a bien joué contre les partis comme l'Alliance nationale pour le changement (ANC) de Jean-Pierre Fabre notamment », écrit l'auteur de l'article.

La CENI continue les compilations et les résultats provisoires sont donc attendus.