Madagascar: Portail d'Informations Commerciales - Un outil pour l'obtention d'agrément ou de licence en transparence

Le ministère de l'Industrialisation et du Commerce, en collaboration avec le Comité national de la facilitation des échanges, a lancé mardi dernier le Portail d'Informations Commerciales de Madagascar (PICM), avec l'appui de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne.

Il s'agit d'un outil du gouvernement à la disposition du grand public pour la facilitation du commerce aussi bien intérieur qu'extérieur. Chaque acteur peut ainsi accéder aux différentes informations et guides pratiques permettant d'optimiser ses activités commerciales et industrielles.

On peut citer, entre autres, les réglementations nationales qui régissent le commerce et son environnement, les analyses et statistiques liées au commerce ainsi que les procédures étape par étape sur toutes les opérations d'exportation ou d'importation ou de transit. Le grand public peut également accéder aux informations liées à la quantité et au volume de chaque produit exporté ou importé par Madagascar ou bien d'autres produits mis en vente sur le marché local.

Coût à payer. Les cibles de ce portail d'informations commerciales sont les agriculteurs, les producteurs, les coopératives, les Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME), les commerçants, les opérateurs économiques, les décideurs, l'administration, les universitaires, les chercheurs et le grand public.Nombreux sont les avantages tirés de l'exploitation de cet outil numérique.

Il s'agit entre autres, d'un gain de temps et d'argent pour le traitement des affaires commerciales, de la rapidité des transactions et de la prise de décision par l'ensemble des acteurs, de la promotion de l'entrepreneuriat, d'un soutien aux MPME, de la bonne gouvernance et la transparence afin de lutter contre la corruption.

En effet, « ce PICM permettra à tout acteur d'entamer des procédures en ligne de demande d'agrément d'exportation d'un produit comme la vanille ou le girofle ou bien de licence d'exploitation d'une unité de transformation suite à un appel à projet lancé dans le cadre d'un ODOF (One District, One Factory). Il n'a nullement besoin d'aller au bureau du ministère, ni de rencontrer un responsable voire le ministre, car l'obtention de cet agrément ou de cette licence se fait en ligne, et ce, en toute transparence. Tous les coûts à payer y sont en même temps indiqués », a fait savoir le ministre de tutelle, Edgar Razafindravahy.

Exportation de l'or. Et lui d'ajouter que tous les prix des produits écoulés sur le marché y sont affichés ainsi que la situation d'importation, surtout le riz. Les différentes matières premières disponibles dans tout Madagascar et qui peuvent être transformées, y sont également exposées. « On peut même présenter sur ce portail les statistiques d'exportation de l'or ou de commerce local de bovidés », a-t-il enchaîné.

Pour sa part, le Représentant de la BAD a soulevé que cet outil numérique est important pour faciliter les échanges commerciaux et améliorer le climat des affaires à Madagascar. « Un financement de 1,13 million d'Unité de Compte a été mobilisé, pour ce faire. En revanche, la prise en charge effective de l'opérationnalisation, du fonctionnement, de la gestion et de la pérennisation de ce portail est exigée de la part de l'Etat », a-t-il conclu.