Madagascar: Enseignement supérieur - Distribution des bourses d'études à partir du 6 mai

Les étudiants de l'Ecole supérieure polytechnique de Vontovorona sont de nouveau descendus dans la rue mardi pour faire pression sur les ministères responsables par rapport au paiement de leurs bourses d'études et des allocations d'équipement. Quelques heures après cette manifestation estudiantine, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère du Développement numérique, des postes et des télécommunications ont publié le calendrier y afférent.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESUPRES) a publié le calendrier de paiement des trois premiers mois de bourses d'études et des allocations d'équipement mardi dernier. Selon le calendrier établi, le paiement se fera le lundi 6 mai et s'achèvera au mois de juillet. Les étudiants en Master II seront les premiers à percevoir ces allocations du 6 au 14 mai.

Pour Antananarivo, les étudiants en M1 peuvent aller à la caisse du 15 au 23 mai, du 27 mai au 6 juin pour les L3, du 10 au 18 juin pour les L2 et du 19 juin au 5 juillet pour les L1. A noter que ce calendrier concerne les six universités publiques dans tout Madagascar. Avant la publication de ce calendrier, les responsables concernés ont procédé à la vérification des listes des étudiants boursiers, ce qui est à l'origine du retard de paiement selon les explications reçues.

Manifestation. Quelques heures précédant la publication de ce calendrier, les étudiants de l'Ecole supérieure polytechnique d'Antananarivo (ESPA) de Vontovorona sont descendus dans la rue pour revendiquer le paiement de leurs bourses d'études. Ils ont également réclamé la rénovation des infrastructures dans les campus universitaires, notamment les installations électriques qui sont déjà vétustes et constituent un réel danger pour eux.

Ils réclament aussi la réhabilitation des infrastructures sanitaires ainsi que l'amélioration de la connexion internet. Comme à l'accoutumée, ils ont brûlé des pneus et érigé des barrages pour montrer leur mécontentement. Mais les forces de l'ordre se sont dépêchées sur place pour enlever les barrages, ce qui a conduit à un affrontement entre les deux parties. La publication du calendrier du paiement des bourses avec les allocations d'équipement sur la page « facebook » du MESUPRES a apaisé les tensions à Vontovorona.

Les étudiants de l'université d'Antananarivo ont, eux aussi, haussé le ton et c'est à travers une déclaration conjointe que l'association des étudiants en science, des délégués des étudiants à la Faculté des Sciences ont réclamé le paiement des cinq mois de bourses avec les allocations d'équipement. L'augmentation de la valeur des bourses ainsi que l'adduction d'eau à l'université de Tana, surtout à la Faculté des Sciences ont été aussi évoquées dans cette déclaration.