Madagascar: Trail du Volcan de La Réunion - Mamie Andrianirina établit un nouveau record

Pour un coup d'essai, c'est un véritable coup de maître. Le coureur malgache, Mamie Ravoson Andrianirina, a été sacré champion du Trail du Volcan de la Réunion hier. Sur un parcours très exigeant de 21 km avec un dénivelé positif de 1 400 mètres, le champion de l'UTCS l'a bouclé avec un chrono de 1h49min02sec.

Mamie a non seulement remporté le Trail du Volcan de la Réunion, mais il a également établi un nouveau record pour cette course, surpassant le temps précédant 1h52min02 de Raymond Fontaine enregistré en 2019. Hier, Mamie a devancé Ludovic Jasmin, champion de La Réunion de cross et vice-champion de France des sapeurs-pompiers, ainsi que le Rodriguais Gilbert Baudouin, qui figure dans le top 5 des trailers de son pays.

Sa détermination et son talent ont été récompensés, et il a su maintenir sa position en tête tout au long de la course. « Le parcours est très technique. Je me sens obligé d'offrir à Madagascar tout ce que j'aurais pu offrir, car ma participation à cette course a été très bien accueillie ici et que j'allais essayer de battre un nouveau record. Tout le monde cherche à savoir de quoi je serai capable. Dès le commencement, j'ai pris position en tête. J'ai poursuivi jusqu'à ce que je sois arrivé et je l'ai accompli», a fait savoir le champion.

Parmi les trails courts les plus courus du calendrier local, le Trail du Volcan connaît chaque année un regain de popularité avec 1 000 participants venant de différents pays. En effet, grâce à sa victoire sur la distance 122 km en 11h02mn55sec, l'Ultra Trek des Collines sacrées (UTCS) lui a offert cette opportunité. Mamie se prépare pour un nouveau défi : le Challenge 134 km de l'UTOP le 9 mai prochain. Puis, le 1er juin, il retournera à La Réunion pour participer au 1er Trophée de l'Océan Indien, où il parcourra une distance de 70 km avec un dénivelé positif de 2 800 mètres.