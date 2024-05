Madagascar: Coopération militaire - L'armée française de plus en plus active pour soutenir le pays

Depuis plusieurs mois, la France intensifie ses efforts pour soutenir et renforcer les capacités de l'armée malgache, affirmant ainsi son engagement envers la sécurité et la défense de Madagascar.

Récemment, des aviateurs des Forces armées dans la zone sud de l'océan Indien (Fazsoi) ont mené une action d'instruction opérationnelle de protection défense au profit de l'armée de l'air malgache. Cette initiative, qui intervient juste après quelques semaines de l'exercice militaire Papangue 2024, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre les deux pays.

Installations stratégiques. L'action, coordonnée par les Fazsoi, vise à développer les capacités de protection des emprises militaires de l'armée malgache, dans un contexte où la sécurisation des installations stratégiques est d'actualité. Cette collaboration, selon les informations recueillies, permettra aux forces malgaches de mieux sécuriser leurs installations. L'importance de cette coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité et de la défense a été soulignée dans une publication de l'armée française sur les réseaux sociaux.

Menaces sécuritaires. Face aux enjeux géostratégiques dans la région et aux initiatives militaires des autres pays, cette action témoigne de l'engagement continu de la France envers Madagascar. En renforçant les liens militaires avec Madagascar, la France réaffirme également, à travers ces différents projets, son statut de partenaire privilégié et historique dans la région de l'océan Indien. Cette collaboration entre les forces françaises et malgaches souligne, en effet, l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre les menaces sécuritaires et dans la promotion de la stabilité régionale.

Formation. Ces dernières semaines, la France est davantage active en matière de soutien militaire pour la Grande Ile. En mars dernier, un général de l'armée française est dépêché depuis Paris pour marquer un pas de plus dans la coopération franco-malgache. Marc Conruyt, directeur des ressources humaines de l'armée de terre française, a débarqué au pays dans le cadre d'une visite officielle. Le domaine militaire a été au centre de ce voyage de ce haut gradé français. Le général de corps d'armée Marc Conruyt a fait avancer le dossier de coopération des deux pays, notamment dans le cadre de la formation des élèves-officiers malgaches, un partenariat qui existe depuis des décennies.

Rôle actif. La coopération militaire entre la France et Madagascar se manifeste aussi à travers des initiatives telles que le jumelage entre le lycée militaire Prytanée Nationale Militaire à La Flèche et la Semipi à Fianarantsoa. La visite de Marc Conruyt à cette école militaire malgache, en mars dernier, a permis d'apprécier la formation dispensée, suscitant des discussions constructives entre les autorités militaires des deux pays. La France continue ainsi de jouer un rôle actif dans le renforcement des capacités militaires de Madagascar, soutenant, de sa part, la stabilité et la sécurité dans la région de l'océan Indien.

Renseignement. Du 11 au 15 mars dernier, la collaboration entre la Gendarmerie française et les forces de l'ordre malgaches s'est, par ailleurs, concrétisée par une formation stratégique. Deux membres du personnel de la cellule renseignement du Commandement de la Gendarmerie française de La Réunion ont pris en charge la formation de 10 gendarmes et 10 policiers malgaches. Cette initiative vise à renforcer les capacités opérationnelles des forces de l'ordre malgaches et marque une autre étape de la coopération bilatérale franco-malgache en matière de sécurité.