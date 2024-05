Madagascar: Année scolaire 2023-2024 - La cinquième et dernière période à partir de la semaine prochaine

Si l'on se réfère au calendrier scolaire de l'éducation nationale, les élèves devraient être actuellement en période de trêve, depuis le 27 avril et ce, jusqu'à dimanche prochain, 5 mai 2024.

Force est, toutefois, de constater que nombre d'établissements privés, confessionnels ou non, ont choisi de ne pas suivre strictement ce calendrier scolaire et ont fait le choix de maintenir les vacances de Pâques au lieu et à la place de la trêve entre la troisième et la quatrième période. Quant à la trêve actuelle, elle marque la fin de la quatrième période de l'année scolaire qui a duré environ six semaines, comme les trois précédentes périodes.

Elle emmène ainsi vers la cinquième et dernière période qui, selon le calendrier scolaire, débutera le 6 mai et se terminera le 28 juin 2024. Il s'agit des six dernières semaines durant lesquelles élèves comme enseignants devront atteindre les objectifs en termes d'achèvement des programmes scolaires et de remédiation avant d'entamer la période des examens officiels et des examens de passage en classe supérieure, pour les élèves des classes intermédiaires.

Pour rappel, le premier examen officiel de l'année, le CEPE, se tiendra le mardi 18 juin 2024, tandis que les épreuves du BEPC se tiendront du 1er au 4 juillet 2024.