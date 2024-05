Madagascar Oil - Achèvement de la restructuration financière

Fin d'un épisode hérité des moments difficiles de la Covid chez Madagascar Oil. En effet, la restructuration financière de la société qui va exploiter la réserve d'huile lourde de Tsimiroro est achevée à la suite d'un arrêt de la Cour Suprême des Bermudes acceptant la proposition présentée par Benchmark Group.

D'ailleurs, il semblerait que ce soit la seule offre dotée d'un financement complet capable de donner à ce projet de grande envergure un développement certain.

Crédibilité retrouvée.Pour rappel, cette Cour a ordonné la restructuration financière de Madagascar Oil en février 2023 à la demande du créancier de la maison-mère de la société. Une année s'est écoulée avant que cette nouvelle décision de justice ne survienne. Ce qui signifie un retour en grâce de l'actionnaire. Aussitôt, de nouveaux dirigeants sont nommés pour mener à bien la concrétisation de la proposition approuvée.

La fin de cette période de restructuration financière devrait signifier une situation financière bien meilleure et une crédibilité retrouvée, en particulier auprès des banques internationales de développement dont le concours est incontournable pour le développement de l'huile lourde Tsimiroro. D'ailleurs, selon nos informations, des banques anglo-saxonnes ont manifesté leur intérêt pour l'offre approuvée par la justice des Bermudes. En effet, le développement et l'exploitation de la phase I de Tsimiroro aurait besoin de plus de 250 millions de dollars d'investissement.

8 000 barils par jour.La nouvelle donne au sein de Madagascar Oil permet enfin de voir l'espoir de Madagascar se concrétiser, et notamment d'entrer véritablement dans le club des pays producteurs de pétrole, plus exactement de l'huile lourde. L'objectif annoncé avant la pandémie de la Covid-19 était de produire dans un premier temps 8 000 barils par jour qui pourraient répondre à la fois à la demande intérieure et à celle du marché international.

Objet de l'inquiétude de l'Etat en 2022, qui attendait du concret de la part de la société dans le développement de cette exploitation d'huile lourde, l'étape actuelle devrait aboutir à d'autres qui rassureraient encore plus les parties prenantes. Réputée de bonne qualité et offrant des avantages de gain de productivité et d'économies, cette huile lourde est déjà utilisée par de nombreuses industries dans le Vakinankaratra et la partie nord de l'île. Madagascar Oil dispose d'un stock conséquent à Tsimiroro et transporte le carburant par camions tout-terrain jusqu'à ses usagers.

Des discussions auraient aussi commencé pour son utilisation comme carburant marin à partir du Port de Toamasina, sachant que cette huile lourde est une solution certaine pour faire face aux difficultés de la Jirama, les discussions ayant toujours achoppé sur l'absence de garantie de paiement par cette dernière. De toute évidence, l'exploitation de la réserve de Tsimiroro n'a pas seulement vocation à faire de Madagascar un pays producteur de pétrole, elle est surtout un atout majeur dans une politique énergétique réussie et doit être une priorité nationale.