Madagascar: Antsiranana - Artisans et artistes sous un même toit

Objets artisanaux et œuvres d'art uniques en un seul endroit. Les artisans et les artistes de la capitale du Nord, se sont donné rendez-vous, samedi, Place Kabary, le temps d'une foire organisée par l'Alliance française. Cette fois, le hall de l'association culturelle française s'est transformé en un lieu où des stands de nombreux professionnels locaux talentueux ont exposé les fruits de leur travail.

L'Alliance française participe au rayonnement culturel de ces professionnels locaux qui subliment l'art et la culture. Dans le but de leur offrir le plus de visibilité possible, elle a consacré une journée dans son établissement pour mettre en évidence leurs créations et les rendre accessibles à la population.

Dans cette édition, l'organisation a jugé important de promouvoir l'alliance avec d'autres partenaires. Ainsi, grâce à la collaboration entre de la Chambre des métiers et de l'artisanat d'Antsiranana ainsi que quelques partenaires, elle a pu sélectionner quinze exposants, en l'occurrence dix artisans et cinq artistes qui ont un talent particulier pour la broderie, les tableaux, la joaillerie et autre fabrication de bijoux, la sculpture...

« Nous avons décidé d'organiser cette foire des artistes et des artisans afin de les réunir dans un seul endroit pour plus de visibilité, surtout auprès de ceux qui ne viennent pas à Madagascar. De notre côté, nous avons saisi cette occasion pour faire connaitre l'Alliance française à ceux qui n'y ont jamais mis les pieds », explique la directrice adjointe de l'établissement, Nadjima Adame.

Puisqu'il s'agissait d'une foire, et non d'une exposition et d'une mise en vente de créations artistiques et artisanales, l'organisation a aussi pensé à l'animation et à la restauration. Les visiteurs ont pu chanter en karaoké, profiter des compétences artistiques d'un dessinateur/peintre à travers le live painting... Et bien sûr, ils ont aussi pu se restaurer grâce au coin snacking où ils ont eu un grand choix pour le plus grand plaisir de leurs papilles gustatives.

Après la foire, les exposants ont exprimé leur gratitude envers l'organisation collaboratrice pour sa solidarité, son amitié et son engagement dans la promotion du développement économique et social de la communauté Antsiranaise, en général, et de la population artistique de la ville, en particulier.