Madagascar: Mananara-Avaratra - Un agent forestier agressé au couteau

Coups et blessures volontaires. Le blessé est un agent du cantonnement des Eaux et Forêts de Mananara-Avaratra. L'agression s'est passée mardi, durant une mission de contrôle et de sensibilisation sur la lutte contre les feux de brousse et la déforestation dans les communes rurales d'Antanambe et d'Ambatoharanana.

La victime et son collègue, adjoint technique des Eaux et Forêts, ont été chargés de cette tournée. Ils sont tombés sur un cas de défrichement alors qu'ils passaient à Andranombazaha, dans la circonscription d'Ambatoharanana. Le pilleur, un cultivateur, a été identifié et recherché. Les deux agents forestiers, en route pour retrouver la personne, ont croisé un villageois. Ils lui ont demandé s'il pouvait leur fournir quelques renseignements. Le quidam ne leur a pas répondu. Sans crier gare, il a attaqué l'un d'eux avec son couteau.

La victime a failli perdre sa main gauche. Elle a été touchée au niveau de son poignet. Elle a été rapidement emmenée au Centre de santé de base de niveau II pour être soignée. Alertés des faits, deux gendarmes ont rejoint la localité et capturé l'auteur du crime.