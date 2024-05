Madagascar: Facilitation des échanges - Un portail d'informations commerciales en place

Le Portail d'Informations Commerciales de Madagascar a été lancé mardi. Toutes les informations nécessaires aux opérateurs y sont disponibles.

Le Portail d'Informations Commerciales de Madagascar (PICM) est désormais disponible, marquant une étape importante dans la simplification et la centralisation des données commerciales. Ce développement orchestré par le ministère de l'Industrialisation et du Commerce, avec le soutien des partenaires techniques et financiers, à savoir la Banque africaine de développement, et l'Union européenne, vise à éliminer les barrières bureaucratiques et à promouvoir une plus grande transparence et prévisibilité des procédures d'exportation et d'importation.

Considérons l'exportation de vanille, produit phare de Madagascar. Le PICM offre un guide complet des démarches, depuis la création d'un compte SIG-OC à l'obtention de certificats phytosanitaires. Cela simplifie grandement l'accès aux marchés étrangers et supporte des initiatives comme le projet One District, One Factory (ODOF), en facilitant les procédures d'exportation pour les bénéficiaires des unités industrielles.

Guides détaillés

Le portail guide également les utilisateurs sur les procédures à suivre pour créer une société coopérative. Ces directives sont essentielles pour les Petites et moyennes entreprises souhaitant établir et développer leurs activités commerciales. Irène Andriamaneho, directrice de la promotion de l'entrepreneuriat au sein du MIC, précise : «Avec le PICM, les opérateurs accèdent aux dernières législations et formalités nécessaires à la création d'une coopérative, sans nécessiter de déplacement physique aux bureaux du ministère pour obtenir des informations et un accompagnement».

Enfin, le portail propose des guides détaillés sur les lois et réglementations commerciales, et propose des conseils pratiques pour naviguer sur les marchés internationaux.

En fournissant un accès facile et centralisé à l'information commerciale, le PICM aide à renforcer la compétitivité des entreprises locales et à améliorer la gouvernance des échanges commerciaux. Ce faisant, il contribue à créer un environnement d'affaires plus équitable et efficace à Madagascar. Les opérateurs peuvent visiter le site sur le lien : www.pic.commerce.mg.