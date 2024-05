Angola: Chaque citoyen doit être un ambassadeur du tourisme - Selon le ministre d'État

Lubango — Le ministre d'État et chef de la Maison Civile du Président de la République, Adão de Almeida, a appelé jeudi, dans la province de Huila, à chaque Angolais à être un « ambassadeur » du tourisme national.

Intervenant à l'ouverture de la VIIe édition du Salon International du Tourisme (BITUR) que accueille la ville de Lubango, il a déclaré que les Angolais doivent être les premiers intéressés à connaître et explorer le potentiel touristique du pays.

Il a fait valoir que si le tourisme intérieur est une réalité dynamique, le tourisme étranger émergera plus facilement.

Il a estimé que c'est à ce titre que la fonction première de l'Angola est de promouvoir le pays, la culture, l'histoire, la faune, la flore et tous les autres atouts touristiques.

« Le tourisme mondial est de plus en plus compétitif et nous sommes trop peu nombreux pour faire du tourisme angolais un secteur capable de rivaliser avec les autres nations. Si chaque touriste qui vient en Angola repart avec une bonne image de notre hospitalité, il est un potentiel promoteur du tourisme partout où il va», a-t-il souligné.

Selon Adão de Almeida, cela nécessite une « stratégie plus audacieuse et pragmatique », capable d'offrir des avantages comparatifs et, ainsi, d'encourager les investisseurs à choisir l'Angola comme destination de leurs investissements.

Pour le gouvernant, chaque touriste qui ne vient pas en Angola est une occasion perdue de contribuer à la croissance de l'économie, de générer des emplois pour les jeunes, de récolter des devises et de faire prospérer le pays.