Algérie: Port d'Alger - Recueillement à la mémoire des martyrs de l'attentat terroriste de l'OAS du 2 mai 1962

ALGER — Une cérémonie de recueillement à la mémoire des travailleurs algériens tombés en martyrs lors de l'attentat à la voiture piégée exécuté par l'Organisation de l'armée secrète (OAS), le 2 mai 1962, a été organisée jeudi au Port d'Alger.

La cérémonie marquant le 62e anniversaire de cette attaque criminelle s'est déroulée en présence du ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laid Rebiga, du ministre des Transports, Mohamed El Habib Zahana, et des représentants des autorités locales de la wilaya d'Alger, des corps sécuritaires, des douanes algériennes et de la Protection civile.

A cette occasion, une gerbe de fleurs a été déposée devant la stèle commémorative dédiée aux martyrs de cet attentat terroriste, avant la récitation de la Fatiha du saint Coran à la mémoire de leurs âmes pures.

Dans une déclaration à la presse, M. Rebiga a souligné la portée symbolique de cette cérémonie de recueillement qui s'inscrit dans le cadre de "l'évocation des sacrifices incommensurables de nos vaillants martyrs pour le recouvrement de la souveraineté nationale face à un colonisateur brutal qui a utilisé les pires méthodes pour tenter d'exterminer un peuple attaché à son droit à la liberté".

Le ministre a également rappelé les massacres perpétrés par l'OAS, qui a exécuté "plus de 400 opérations militaires et 2.300 attentats, dont l'attentat terroriste qui a fait des victimes innocentes parmi les travailleurs du port d'Alger et les demandeurs d'emploi au niveau de ce port".

%

Pour sa part, le ministre des Transports a affirmé que "les travailleurs du secteur, y compris les travailleurs du Port d'Alger, sont pleinement disposés à continuer à oeuvrer à la préservation du message sacré des martyrs", appelant à "déployer davantage d'efforts pour relever les défis et contribuer à la réalisation du développement économique escompté dans l'Algérie nouvelle".

De son côté, le Président directeur général du port d'Alger, Rabah Biskri a salué les sacrifices consentis par les travailleurs du port d'Alger durant la glorieuse guerre de libération, tout en réaffirmant "l'engagement et la mobilisation des travailleurs pour contribuer à l'édification d'une économie nationale forte".

Pour rappel, le port d'Alger a été le théâtre, le 2 mai 1962 vers 6h du matin, d'un attentat à la voiture piégée exécuté par l'OAS au lendemain de la proclamation du cessez-le-feu en Algérie, faisant 200 martyrs et plus de 250 blessés.