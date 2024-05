Congo-Brazzaville: Disparition - Jean Paul Fouani inhumé à Kinkala

La Fédération congolaise de football (Fécofoot) a rendu un dernier hommage à Jean Paul Fouani, vice-président du Comité exécutif, décédé le 17 avril à Brazzaville à l'âge de 67 ans et inhumé le 2 mai à Kinkala, chef lieu du département du Pool.

« Il était vraiment inconcevable pour nous d'imaginer un seul instant que plus jamais nous ne profiterons de ta présence lumineuse, de ton sourire chaleureux et de ta bienveillance. Ta générosité, ton altruisme étaient une source d'inspiration pour nous tous et ton amitié était un cadeau précieux que nous chérirons toujours », a commenté Carle Boniface Malalou, l'un des vice-présidents de la Fécofoot dans l'oraison funèbre.

Jean Paul Fouani était dans le milieu du football depuis 1986. Il a dirigé le club Nico-Nicoyé pendant 37 ans et a fait monter cette équipe à l'élite. Il a également été président de la Ligue départementale de Pointe-Noire de 2002 à 2006 avant d'être élevé vice-président du comité intérimaire de la Fécofoot en 2009. Il a été élu vice-président du Comité exécutif de la fédération en 2010 jusqu'au 17 avril date à laquelle il a quitté la terre des hommes. Tour à tour, il a été responsabilisé pour gérer le football des jeunes, le football féminin et les compétitions.

«Tu as apporté ta pierre à l'édifice en collaborant sans discontinuer avec trois différents présidents de la Fécofoot. C'est dire combien ton expérience et ton expertise dans notre football sont grandes. Nous garderons à jamais les souvenirs des moments partagés, des rires et échanges verbaux, lesquels étaient parfois houleux pendant nos réunions du Comité exécutif, sans oublier les défis que nous avons relevés ensemble. Ta force intérieure et ton courage face à l'adversité resteront gravés dans nos mémoires comme un exemple de bravoure et de dignité », a reconnu Carle Boniface Malalou.

Sa disparition laisse un vide immense dans le monde du football, notamment la Fécofoot, le milieu dans lequel Jean Paul Fouani a consacré toute sa vie au point d'en faire une seconde famille. « Aujourd'hui, nous te disons adieu avec le cœur lourd. Mais nous sommes reconnaissants d'avoir eu la chance de croiser ta route, de cheminer ensemble et de partager de si beaux moments avec toi. Ta bienveillance et ta gentillesse resteront à jamais dans nos cœurs et nous te porterons en nous comme un précieux trésor », a-t-il souligné.