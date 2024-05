Congo-Brazzaville: Protection des forêts - La société civile édifiée sur le nouveau développement du processus Redd+

Les organisations de la société civile ont échangé, le 30 avril, sur le processus de gouvernance dans la filière bois en vue d'exprimer leurs préoccupations majeures en lien avec l'Accord de partenariat volontaire (APV/Flegt) et Redd+ avec l'appui du programme forêt gouvernance marché et climat du gouvernement britannique.

L'objectif est de favoriser l'amélioration de la gouvernance forestière, d'identifier les nouveaux défis majeurs de la gouvernance forestière en lien avec ces deux processus, d'identifier les opportunités d'amélioration et renforcer l'engagement des parties prenantes clés pour une meilleure gouvernance des ressources forestières.

Le coordonnateur national Redd, Dabney Matoko, dans sa communication sur « Bref aperçu sur les évolutions majeures liées au processus Redd+ » a évoqué l'existence du processus APV/Flegt avec la réduction des émissions liées à la dégradation et à la déforestation en vue d'améliorer les conditions de vie des populations.

L'orateur a souhaité que le plaidoyer soit mené par toutes les parties prenantes en vue de mettre en oeuvre les projets de réduction de pollution. Ainsi, ces parties prenantes attendent le grand financement pour le projet Sangha -Likouala dans le cadre de la réduction des émissions.

En ce qui concerne la communication sur le thème « Evolutions liées au SIVL et mise en oeuvre des procédures », le coordonnateur de la cellule de la légalité forestière et de la traçabilité du bois, Alain Ossebi, a édifié les participants sur les outils qui permettent d'améliorer les performances des administrations publiques impliquées en matière de contrôle de la légalité forestière et entreprises forestières. Parmi ces outils, il y a le système informatisé de vérification de la légalité (SIVL), les procédures de contrôle de la légalité forestière ainsi que le document de procédure d'attribution de certificat de légalité sur la base des systèmes de certification privée.

Il a émis le souhait de renforcer la gouvernance forestière et fournir un cadre juridique visant à assurer que tous les bois et produits dérivés en provenance du Congo soient produits conformément à la réglementation en vigueur. De même que de combattre l'exploitation illégale des forêts, rendre transparentes les données de la production forestière ainsi que produire et commercialiser les bois légaux et traçables. « Le Congo a développé un logiciel dénommé système informatisé de vérification de la légalité (SIVL) qui prône la vérification de la légalité de la traçabilité de bois et du suivi des paiements des taxes forestières dans le processus de la mise en oeuvre de l'accord signé entre le Congo et l'Union européenne », a-t-il indiqué. D'autres communications ont été faites sur les thèmes tels que : bref aperçu sur les évolutions majeures liées au processus Redd+ et le plaidoyer de la société civile : Zoom sur la déclaration des organisations de la société civile relative aux processus de gouvernance en cours, cas de l'APV/Flegt et de la Redd+.