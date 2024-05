Sénégal: OCI - Experts et ministres des Affaires étrangères planchent sur les documents de travail du 15e sommet

Dakar — De hauts responsables des États membres sont à pied d'oeuvre à Banjul pour préparer les documents de travail du 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) qui se tient samedi et dimanche.

Ce 15e sommet a pour thème "Promouvoir l'unité et la solidarité par le dialogue pour le développement durable".

La réunion des experts précédant celle des ministres Affaires étrangères s'est ouverte mardi dans la capitale gambienne. Elle planche sur les documents préparatoires de la Conférence islamique au sommet.

Lors de la rencontre, le conseiller au ministère des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite pour les Affaires multilatérales internationales, Dr Abdullah Al Tayer, a passé en revue les efforts, initiatives et réalisations dans les domaines économiques et scientifiques, sous la présidence saoudienne.

Il a également abordé les nombreuses conférences organisées par le Royaume, rapporte l'UNA, l'union des agences de presse de l'OCI.

Selon la même source, Lang Yabou, Secrétaire permanent aux Affaires étrangères de la Coopération internationale de la Gambie, a souhaité la bienvenue aux délégués des États membres, assurant que son pays déploie des efforts pour le succès du sommet.

Pour sa part, le Sous-secrétaire général de l'OCI pour les Affaires politiques, Yousef AlDobeay, a adressé ses félicitations à la République de Gambie pour son mandat à la tête de l'OCI. Il a également exprimé sa profonde gratitude au Royaume d'Arabie saoudite pour ses efforts et initiatives au cours de sa présidence du quatorzième Sommet.

Le Sous-secrétaire général a souligné que le 15e sommet se tient à un moment important de la vie de l'organisation avec notamment la question palestinienne, la paix et la sécurité, la situation des communautés et minorités musulmanes dans les États non membres, les questions juridiques, humanitaires, sociales, culturelles, économiques, scientifiques et technologiques, médiatiques, administratives et financières.

Il a estimé que la rencontre de Banjul est une occasion unique pour les États membres de l'OCI de renforcer leur coopération et d'engager un dialogue constructif sur les problèmes mondiaux et les défis auxquels est confrontée la Ummah.

L'Organisation de la coopération islamique (OCI) compte 57 États membres répartis sur quatre continents. Elle a été fondée en septembre 1969 suite à l'incendie criminel de la troisième mosquée de l'islam (après celles de La Mecque et de Médine), Masjdi Al Aqsa à Jérusalem.

L'OCI vise à protéger et sauvegarder les intérêts du monde musulman en promouvant la paix et l'harmonie mondiales. Ses trois principaux organes sont : le Sommet des chefs d'Etat, le Conseil des ministres des Affaires étrangères (CFM) et le Secrétariat général.

En 2016, l'Organisation s'est dotée d'un plan d'actions décennal axée sur la paix et la sécurité, la Palestine et Al-Qods (Jérusalem), la réduction de la pauvreté, la lutte contre le terrorisme, l'investissement et la finance, la sécurité alimentaire, la science et la technologie, le changement climatique et la durabilité, la modération, la culture et l'harmonie interconfessionnelle, l'autonomisation des femmes, l'action humanitaire islamique conjointe, les droits de l'homme et la bonne gouvernance, entre autres.