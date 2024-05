Ile Maurice: Café du Vieux Conseil - L'addition des bonnes volontés

Un «restaurant-événement». C'est le concept que proposent les repreneurs du Café du Vieux Conseil, Jimmy Veerapin et Pamela Catherine. La première manifestation culturelle aura lieu le samedi 4 mai. Il s'agit de Maytal, concert de heavy metal régional. Il y a un an, Maytal avait été annulé par la police un quart d'heure avant le coup d'envoi.

Le menu ? Un micro et une fourchette qui se croisent. Le couvert pour une adresse de restauration rapide, «avec un standing 3-étoiles», souligne Jimmy Veerapin, de Culture Events. Un micro pour toutes les manifestations culturelles que ce directeur d'agence événementielle souhaite y organiser. À commencer par le grand retour (avec du son cette fois) de la soirée de heavy metal, Maytal, le samedi 4 mai (voir hors texte).

La réouverture du Café du Vieux Conseil a nécessité deux ans de travaux, «parski monn fer li ar mo lame», souligne le repreneur. Le deal avec la municipalité de Port-Louis, qui est propriétaire des lieux, c'est que «nous réparons le bâtiment et la mairie nous rembourse les frais». Des investissements à hauteur de «Rs 8 millions» ont servi non seulement pour rénover les lieux mais aussi équiper la cuisine à neuf, reprise par Jimmy Veerapin et Pamela Catherine.

Le café était fermé depuis 2016. Les repreneurs ont pris leur quartier rue du Vieux Conseil en août 2022. Le restaurant a rouvert ses portes le 16 décembre 2023. «J'ai eu le temps de faire les travaux au café, mais le théâtre de Port-Louis, lui, est toujours fermé», rappelle Jimmy Veerapin. L'un des plus vieux théâtres de l'hémisphère sud est portes closes pour rénovation depuis le 30 juin 2008, ce qui fera 16 ans le mois prochain.

«Nous nous sommes donnés trois mois pour apprendre les rouages de la restauration», confie l'entrepreneur. «Mon domaine c'est l'événementiel, c'est de rassembler les gens.» Dans l'événementiel, comme dans la restauration, sa boussole c'est «donner le meilleur service, la meilleure expérience possible». Le lieu est aussi doté d'une salle polyvalente pouvant accueillir conférences, expos et d'autres manifestations. «Nous pouvons exposer des oeuvres non seulement en salle, mais aussi dans la rue du Vieux Conseil.»

L'effet recherché : quand le client passe la porte, «qu'il ait l'impression qu'il n'est plus à Port-Louis, qu'il se sente loin du bruit de la ville». Le repreneur explique ne pas avoir fait de campagne de promotion autour de la réouverture du Café du Vieux Conseil. «Je préfère que les gens découvrent cet endroit par eux-mêmes, kan zot kamarad inn koz sa ar zot. C'est comme cela qu'on crée une clientèle qui vient chez nous pour une bonne raison, pas une clientèle qui vient à cause d'une pub ou à cause de ce qu'un influenceur a posté sur les réseaux», explique Jimmy Veerapin.

Après la période moratoire de trois mois, le meilleur est à venir, annonce-t-il. Pendant le service (en journée uniquement, parce que passé 17 heures, Port-Louis se vide) «on pourra voir un artiste en live, visiter une expo ou apprécier un slam». La programmation démarre avec Maytal samedi. Le 10 mai, est prévu le lancement de l'album de Vincent Brasse. Le 18 mai, place au collectif de DJ, Northern Groove de Babani Records. En juin, il y aura la fête de la musique et ainsi de suite.

La carte du midi-13 heures

Ouvert uniquement pour le déjeuner, le Café du Vieux Conseil propose des entrées à partir de Rs 275 pour des ailes de poulet barbecue. Le plat le plus cher, un poke bowl est à Rs 430. Il y a aussi des burgers et des wraps entre autres. Le café est ouvert de 10 heures à 15 heures. L'ouverture de nuit est pour «après. Il faut démarrer avec des happy hours d'abord. Ce sera l'une de nos prochaines étapes», indique Jimmy Veerapin. «Le café avait déjà une clientèle, elle revient progressivement.»

Jimmy Veerapin : «le permis de la police pour maytal obtenu depuis le 26 avril»

La soirée Maytal - qui fait partie de l'Underground Rock Festival - revient pour une seconde édition le samedi 4 mai au Café du Vieux Conseil. Trois groupes sont annoncés: Loharano de Madagascar, «qui commence sa tournée chez nous avant de se produire au Hell Fest en juin, en France», The Hill Is Burning de La Réunion et Devived de Maurice. Le DJ set sera assuré par Dr Miaow. Aujourd'hui 2 mai, le guitariste de The Hill Is Burning animera une master class au Café du Vieux Conseil. «Il parlera de la technicité pour la guitare dans le metal.»

Il y a un an, le 6 mai 2023, Maytal était passé à la trappe. La police avait ordonné l'annulation de ce concert un quart d'heure avant qu'il ne débute, officiellement parce que l'organisateur n'avait pas tous les permis. Ce que conteste l'organisateur. «Je considère que l'an dernier, c'était la première édition de Maytal. Le public, la scène, les artistes, tout était là. Nous avons fait un concert silencieux, avec du head banging sans bruit», en signe de protestation contre l'annulation de dernière minute.

Cette fois, «le permis de la police a été obtenu le vendredi 26 avril», affirme l'organisateur. Pour ce concert prévu de 20 heures à une heure du matin, les billets seront vendus à la porte uniquement. «Nous sommes un festival niche qui attire environ 200 personnes et qui ne rapporte pas beaucoup d'argent. Les conditions des sites qui vendent des billets en ligne sont drastiques.» Exemple : une commission d'environ 8 % sur les billets, plus les frais administratifs, un dépôt etc. Au lieu de répercuter ces coûts sur les festivaliers, «je préfère que le client achète à boire et à manger chez moi». Jimmy Veerapin dit travailler sur un système de billetterie spécifique au Café du Vieux Conseil. À suivre.

Dans le fond du café, ce bâtiment délabré de la caserne des pompiers, fait mal aux yeux.

Tristes voisins

Si le Café du Vieux Conseil a fait peau neuve, on ne peut pas en dire autant de ses voisins. Au fond de la cour, une structure en bois est en état de délabrement avancé. C'est l'arrière d'un bâtiment se trouvant dans la cour de la caserne des pompiers. À côté, le local de la Fondation Malcolm de Chazal est cadenassé. Si cette fondation, sous tutelle du ministère des Arts et du patrimoine culturel a bien un board, par contre elle n'affiche aucune activité. Quant au Musée de la Photographie, un éventuel déménagement a déjà été évoqué.