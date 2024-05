Congo-Kinshasa: Djugu - Plus de 30 écoles ne fonctionnent pas à Banyali Kilo depuis 4 ans (Notables)

Une trentaine d'écoles primaires ne sont plus fonctionnelles depuis 2022 dans le secteur de Banyali Kilo. Et pour cause, cette partie du territoire de Djugu (Ituri) est quasi entièrement occupée par des groupes armés. Cette situation a été rappelé, mardi 30 avril, par les notables de cette entité, à l'occasion de la journée nationale de l'enseignant.

Selon des acteurs de la société civile locale, certaines infrastructures scolaires ont été incendiées ou saccagées par des miliciens.

D'après des notables de secteur Banyali Kilo, au moins 35 écoles primaires du réseau catholique et protestant ne fonctionnent plus dans leur milieu.

Parmi ces établissements scolaires, 19 ont été incendiés par des assaillants, 12 autres ont été détruits par des belligérants notamment dans les localités de Mami, Maliakizungu, Anyolo kilu, Kaba, Wazabo et Itendeyi.

A cause de cela, des milliers d'enfants n'étudient plus depuis environ 4 ans et se livrent à la délinquance ou encore ont intégré des groupes armés dans plusieurs entités du secteur de Banyali Kilo.

Ces enfants sont ainsi privés de leurs droits à l'éducation.

Certains enseignants ont été obligés de fuir leurs entités à cause des exactions à répétition des miliciens : meurtres, enlèvements des civils, pillages et incendie des maisons.

Par ailleurs, la société civile locale déplore que Banyali Kilo n'ait pas bénéficié du programme du Gouvernement de 145 territoires, pour la construction des édifices scolaires.

Treize groupements sur quinze du secteur de Banyali Kilo sont actuellement occupés par des groupes armés avec une incidence sur la vie socioéconomique de la population de cette région.