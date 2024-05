Afrique: Revue de Presse de l'Afrique Francophone du 03 Mai 2024

Guinée Bissau : Justice et lois - Sissoco Embaló refuse d'extrader François Bozizé

Le président bissau-guinéen, Umar Sissoco Embaló, a opposé une fin de non-recevoir à la demande d'extradition de François Bozizé émise par la Cour pénale spéciale (CPS) de Bangui contre l'ancien chef d'Etat centrafricain, rapportent plusieurs médias internationaux.La CPS a émis, mardi, un mandat d'arrêt international à son encontre pour ''des violations des droits de l'homme commises entre 2009 et 2013''.Selon Gervais Bodagy Laoulé, le porte-parole de la Cour, le mandat concerne ''des crimes commis sous la direction de Bozizé dans une prison civile et dans un centre d'entraînement militaire dans la ville de Bossembélém, où de nombreuses personnes ont été torturées et tuées (…) par la garde présidentielle et d'autres forces de sécurité''. Mercredi, le président bissau-guinéen Embaló a déclaré que la Constitution de son pays ne dispose pas de loi d'extradition et que « depuis qu'il est arrivé en Guinée-Bissau, François Bozizé n'a créé aucun problème ». (Source : Aps)

Togo : Résultats des élections - Majorité présidentielle en avance; opposition fragmentée

Les récentes élections législatives et régionales ont montré un renforcement apparent du soutien populaire pour le président Faure Gnassingbé et son parti, UNIR, malgré l'absence de résultats provisoires nationaux. Les récentes élections législatives et régionales ont montré un renforcement apparent du soutien populaire pour le président Faure Gnassingbé et son parti, UNIR, malgré l'absence de résultats provisoires nationaux. Edem Kokou Tengué, le ministre de l'Économie maritime, a affirmé jeudi que les élections ont permis au peuple togolais de s'exprimer clairement en faveur du régime actuel.Les premières tendances des résultats électoraux indiquent un avantage significatif pour les candidats du parti UNIR, soulignant une probable consolidation de leur pouvoir. L'opposition, quant à elle, a abordé ces élections de manière désorganisée, se présentant en ordre dispersé, ce qui a impacté négativement ses performances. (Source : alome.com)

Sénégal : Culture - La bibliothèque de Léopold Sédar Senghor désormais dans le patrimoine de l'Etat

L'État sénégalais acquiert la bibliothèque de Léopold Sédar Senghor, riche de plusieurs centaines d'ouvrages dédicacés, dont certains écrits par Jacques Prévert ou Louis Aragon. Ce rachat ouvre la voie à un transfert des livres à Dakar. La transaction, dont le montant n'a pas été communiqué, fait suite à deux semaines de négociations entre l'héritière de Léopold Sédar Senghor et l'État du Sénégal, représenté par son ambassadeur en France, El Hadji Magatte Seye. Mi-avril, une vente aux enchères avait été suspendue en Normandie, dans le nord-ouest de la France, à la demande des autorités sénégalaises. (Source : Rfi)

Rdc : Violence et insécurité- Le président Félix Tshisekedi attendu en Ituri

Son annonce faite au cours d'une interview exclusive sur la Deutsche Welle n'est pas passée inaperçue. Le président congolais souhaite visiter l'Ituri ce mois de mai et se dit optimiste quant à une résolution imminente de la crise sécuritaire que vit cette province. Cette crise est aggravée par les activités du groupe armé Codéco qui prétend défendre l'ethnie Lendu composée d'agriculteurs. (Source : Dw)

Bénin : Lutte contre le terrorisme - les Etats-Unis volent au secours de Cotonou

C'est un important lot de matériels militaires que l'Ambassade des États-Unis près le Bénin vient de remettre gracieusement le mardi 30 avril 2024 à l'armée béninoise. Au nombre de ceux-ci, des récepteurs GPS, des camions citernes Jet A1, des équipements de protection individuelle et collective, des effets vestimentaires, du matériel de communication et autres. Un don d'une valeur globale estimée à 1,8 milliard de franc Cfa. L'Ambassadeur des États-Unis près le Bénin, Sem Brian SHUKAN a expliqué que c'est un « geste du gouvernement américain pour soutenir le Bénin dans ses efforts de lutte contre le terrorisme ». L'Ambassade des États-Unis près le Bénin met également à la disposition de l'armée béninoise, du personnel pour la formation et la conduite d'opérations de ravitaillement sûres et efficaces des aéronefs et à l'entretien des véhicules. ( Source : fraternité)

Tchad : Coopération militaire- L'armée américaine prévoit des discussions pour revenir

L'armée américaine prévoit de retourner au Tchad d'ici un mois pour discuter de la révision d'un accord qui l'autorise à maintenir des troupes basées dans ce pays, a déclaré mercredi un général américain.Le mois dernier, les États-Unis ont déclaré qu'ils retiraient la majeure partie de leur contingent d'une centaine de soldats du Tchad après que le gouvernement eut remis en question la légalité de leurs opérations dans ce pays. Cette décision fait suite à celle du Niger d'ordonner à toutes les troupes américaines de quitter le pays, portant un coup aux opérations militaires américaines dans le Sahel, une vaste région au sud du désert du Sahara où opèrent des groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique.( Source : Euronews français)

Ghana : Culture- Le retour de trésors pillés pendant la colonisation célébré

Parmi ces trésors se trouvent l'épée royale, appelée « Mpomponsuo ». Le roi traditionnel Asante du Ghana a présenté pour la première fois une exposition au musée de Kumasi (sud), mettant en vedette des dizaines d'objets royaux pillés pendant la période coloniale et revenus dans le pays dans le cadre d'un prêt de musées britanniques pour marquer son jubilé d'argent. Plus tôt cette année, le British Museum et le Victoria & Albert Museum ont convenu de prêter pour une période de trois ans, renouvelable pour trois autres années, 32 trésors en or et en argent pillés par les forces militaires britanniques à la cour du royaume Ashanti lors des guerres anglo-asantes du XIXe siècle.( Source: Apanews)

Burkina Faso : 22e édition des Kundé-Le plateau artistique connu

Le 8 mai 2024 on connaitra le successeur du rappeur Smarty au Kundé d'Or. Mais en attendant, le comité d'organisation a animé une conférence de presse ce jeudi 2 mai, deuxième du genre après celui du 14 avril. Si la première rencontre avec les hommes de médias a été une occasion pour dévoiler les artistes nominés dans les différentes catégories, cette fois-ci, il s'est agi de faire le point de l'organisation, mais aussi de rendre public le plateau artistique de cette édition. Le comité d'organisation de la 22e édition des trophées de la musique du Burkina Faso est à pied d'œuvre pour une cérémonie riche en couleurs. C'est du reste, ce qui ressort de l'exposé de l'organisation. (Source : aouaga.com)

Niger : Retrait de la Cédéao- Les Sages invitent le Burkina, le Niger et le Mali à revenir sur leur décision

Le Conseil des Sages de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), un organe de médiation, a publié un communiqué mercredi sur X, demandant aux régimes militaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger de « reconsidérer » leur décision de quitter l'organisation régionale. Dans ce communiqué daté de mardi, le président du Conseil des Sages et ancien chef d'État du Nigeria, Goodluck Jonathan, a exprimé des inquiétudes quant à la déclaration faite par ces trois pays sur leur intention de se retirer de la Communauté. « Nous invitons les trois États membres de la Cédéao à réévaluer leur position dans l'intérêt de l'unité de la Communauté », a-t-il ajouté, à l'issue d'une réunion de deux jours du Conseil des Sages à Abidjan, en Côte d'Ivoire. ( Source :aniamey.com

Cote d'Ivoire : Forum économique Égypte-Côte d'Ivoire - Des investisseurs égyptiens découvrent le potentiel ivoirien

Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, a ouvert, le 29 avril à Abidjan, un forum d'affaires. Renforcement de la coopération Sud-Sud. Une mission multisectorielle Égypte-Côte d'Ivoire business bridge du Club Afrique développement était, le lundi 29 avril 2024, à Abidjan. Organisée par une institution financière, cette plateforme a réuni, pendant une journée, dans un réceptif hôtelier de Port-Bouët, les hommes d'affaires égyptiens clients de la filiale égyptienne d'un groupe bancaire marocain. Ce forum avait pour objectif de favoriser la rencontre avec les opérateurs économiques ivoiriens, afin de déceler les opportunités d'affaires à saisir ensemble. À l'ouverture du forum, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, a présenté les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. (Source : fratmat.info)

Une sélection de Bamba Moussa