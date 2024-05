Congo-Brazzaville: Sécurité et santé au travail - Elios Towers Congo sensibilise aux axes prioritaires de ses actions

La journée internationale de la sécurité et de la santé au travail est célébrée le 28 avril de chaque année. Deux jours avant, la société Elios Towers Congo, en présence de ses partenaires que sont les sociétés de télécommunications et de fournisseurs internet en République du Congo a organisé un échange pour sensibiliser et faire la promotion de la sécurité et la santé au travail afin de réduire le taux des accidents en milieu professionnel et le risque des maladies.

Avec pour thème retenu « La ligne de mire», la société Elios Towers Congo a décliné en long et en large sa politique avec pour objectif zéro incident, zéro accident. En effet, le travail de cette entreprise de construction et de maintenance des infrastructures de télécommunications pour des opérateurs des réseaux et de fournisseurs d'internet place l'homme au centre de ses activités en veillant sur sa protection et sa santé. « C'est la raison pour laquelle il nous paraît important au quotidien de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauver des vies humaines, prévenir tout accident et tout incident. Aujourd'hui dans le cadre de célébration de cette journée, il nous a paru important de marquer le pas pour pouvoir faire une grande sensibilisation à ce que nous faisons déjà. Associé à cet événement, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a partagé notre expérience », a indiqué le directeur général d'Elios, Maixent Bekangba.

S'agissant de la situation de la sécurité et la santé au travail, le directeur général a fait savoir qu'ils ont la politique zéro accident, zéro incident. Ils ont des règles de base au-delà du processus de certification et des règles internes appelées Saving live full. Aujourd'hui, ils insistent sur les presque accidents de manière à ce que toute situation de manière à causer un accident puisse être traitée en amont.

La direction de la sécurité et santé au travail du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale a été représentée par Gouarry Jules Blandin. « Pour la deuxième fois que nous venons assister à cette célébration à l'entreprise Elios Towers, nous apprécions leur façon de faire ; nous apprécions leur grande ligne de protection et les presque accidents dans leur milieu. Nous les félicitons de continuer ainsi parce qu'ils sont dans la ligne de la politique du ministère en matière de prévention en risques professionnels », a affirmé M. Gouarry. Il a saisi cette occasion pour donner des orientations à Elios Towers Congo en leur demandant de respecter les normes nationales.

Amour Sergelin Indongui chargé de QHSE à Airtel Congo pense que le partenariat zvrc Elios Towers Congo est stratégique. Aussi s'est-il félicité de la présentation de la politique de l'entreprise hôte. Et leur société n'est pas en marge de cette question de sécurité au travail. « La part belle qu'Airtel accorde à la sécurité au travail : Airtel accorde une grande importance à la santé et à la sécurité au travail parce que le risque zéro n'existe pas. Vous allez remarquer que dans nos locaux nous respectons les normes internationales, a-t-il souligné. Le directeur de projet de MTN Congo, Dikobat Farial, a rappelé que « MTN Congo est avant tout une société orientée vers la préoccupation de ses agents. En s'occupant donc de la santé de ses agents, MTN Congo se préoccupe de leur sécurité ». Et d'ajouter : « Nous avons pour partenaire Elios Towers Congo pour la plupart de nos sites. Elios fait un très bon travail, et nous en avons l'expérience. Pour accéder à un site, nous avons beaucoup de condition à remplir.»

Enfin, la directrice de projet à Eliot Towers, Flore Petithe, a fait savoir qu'ils prennent des précautions pour une descente dans un site. « Nous devons nous assurer que le travail est connu. Nous devons nous assurer que chacun rentre chez lui tel qu'il est arrivé ce matin. La question de sécurité c'est une question importante. Nous venons au travail pour trouver de quoi s'épanouir dans la vie ; on ne vient pas trouver des contraintes », a-t-elle confié.