Kenya: L'église catholique commence à collecter des fonds pour les victimes des inondations

Nairobi — 188 personnes ont trouvé la mort dans les inondations qui ont frappé plusieurs régions du Kenya depuis le mois de mars, selon le bilan officiel présenté par le gouvernement à Nairobi. 125 autres personnes ont été blessées, 90 sont portées disparues et plus de 165.000 ont été déplacées. Le bilan s'est alourdi le 29 avril à la suite de l'effondrement du barrage Old Kijabe à Mai Mahiu, qui a entraîné la mort de 45 personnes. Jusqu'à présent, les inondations ont submergé au moins 27 000 acres de terres agricoles et tué 4 800 têtes de bétail. La Croix-Rouge kényane a mis en place 59 camps pour accueillir les personnes déplacées. La catastrophe a également durement touché le système éducatif, avec plus de 100 écoles gravement endommagées ou entièrement détruites.

Anthony Muheria, archevêque de Nyeri et vice-président de la Conférence épiscopale du Kenya, a exprimé la proximité de l'Église kenyane avec les personnes touchées par les inondations qui souffrent de la perte de leurs proches et des biens qui leur permettent de vivre.

"Malheureusement, des vies ont été perdues et de nombreuses personnes ont été touchées. Leurs maisons, leurs biens et leurs récoltes ont été emportés ; même les vaches et les chèvres ont été décimées", a déclaré Mgr Muheria dans un message en swahili publié le 28 avril. Mgr Muheria a lancé un appel à la solidarité pour venir en aide aux victimes de cette immense tragédie : "C'est pourquoi nous lançons un appel à tous pour qu'ils donnent tout ce qu'ils peuvent pour aider. Matelas, couvertures, casseroles, nourriture, vêtements, tout ce qui peut aider les enfants ou les familles touchés par les inondations".

%

"Un peu d'argent, un peu de farine, même des vêtements. ... Le bon samaritain, qui rencontre l'affligé sur le bord de la route, c'est nous", déclare l'archevêque de Nyeri. L'appel lancé par Mgr Muheria a été repris par l'Eglise catholique kenyane. "Une collecte pour les personnes touchées par les inondations sera faite dimanche prochain dans toutes les églises du pays ", a déclaré à l'Agence Fides Mgr Charles Ndung'u, vicaire général de l'archidiocèse de Nyeri. Une aide d'autant plus nécessaire que "les pluies continuent et que les populations touchées par les inondations vivent dans la peur et l'angoisse", ajoute le vicaire général.

Lors de l'audience générale d'hier, 1er mai, le Pape François a rappelé la souffrance des populations kényanes touchées par les inondations : " Je souhaite également transmettre au peuple kényan ma proximité spirituelle en ce moment où une grave inondation a tragiquement coûté la vie à beaucoup de nos frères et soeurs, en blessant d'autres et en causant de vastes destructions. Je vous invite à prier pour tous ceux qui souffrent des effets de cette catastrophe naturelle. Même au milieu de l'adversité, souvenons-nous de la joie du Christ ressuscité. J'invoque sur vous et vos familles l'amour miséricordieux de Dieu notre Père. Que le Seigneur vous bénisse !