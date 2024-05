Sénégal: La préparation de la campagne agricole au menu d'une rencontre d'acteurs de l'agroécologie

Diamniadio — Des acteurs de l'agroécologie, membres de la coalition nationale "la Dynamique pour une Transition Agroécologique au Sénégal (DyTAES)" se sont penchés récemment à Diamniadio sur la préparation de la campagne agricole 2024, en collaboration avec la Direction de l'Agriculture, indique un communiqué transmis jeudi à l'APS.

Les échanges ont "particulièrement porté sur la subvention des intrants organiques et des perspectives concrètes de collaboration entre les parties prenantes", selon la même source.

L'atelier, ajoute le texte, a été aussi "un cadre d'écoute, de partage, de co-construction et de projection entre les divers participants et a été fortement enrichie par les contributions des acteurs en provenance des six zones agroécologiques du Sénégal".

Il précise que la rencontre a, en plus, porté entre autres, sur le système de distribution des intrants, leurs modalités d'acquisition, le dispositif d'accompagnement et la pleine implication des producteurs et productrices dans le processus à toutes les échelles pour identifier conjointement les meilleures dispositions à prendre pour la réussite de la campagne agricole 2024.

Les participants ont obtenu des résultats majeurs lors de ces échanges, notamment, un accord sur une implication direct des DyTAELs dans les commissions départementales et locales afin d'informer les acteurs de l'agroécologie de la disponibilité des intrants organiques et de faciliter les processus d'acquisition.

%

Ils ont aussi convenu que le système de suivi des intrants organiques sera élaboré par chaque DyTAEL afin de faire un retour sur la qualité, la quantité et l'efficacité des produits et du dispositif actuel. Une remontée de ces informations sera effectuée au ministère de l'Agriculture de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage par la DyTAES qui sera associé aux réunions de la direction de l'agriculture sur les intrants.

"En outre, sur la base des échanges de la journée, une liste de recommandations succinctes spécifiques aux intrants organiques sera partagé au ministre et ses collaborateurs dans les meilleurs délais ainsi que le rapport global de la session", selon le communiqué

Il précise que depuis 2019 au Sénégal, les acteurs de l'agroécologie se sont fédérés autour d'une coalition nationale : la Dynamique pour une Transition Agroécologique au Sénégal (DyTAES).

Cette plateforme multi-acteurs regroupe aujourd'hui 78 membres notamment des organisations de producteurs, des ONG, des associations consuméristes, des réseaux d'élus, des communes, des institutions de recherches et de formations, des services étatiques et des privés.

Ce collectif d'acteurs œuvre depuis bientôt cinq ans pour une mise à l'échelle de l'agroécologie à travers le plaidoyer, le partage d'expérience, la recherche, la formation, l'accompagnement des territoires en transition agroécologique et le dialogue politique.