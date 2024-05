Niger: Aider les gens à s'aider eux-mêmes

Mamadou Brem vit dans le site de déplacés de Boudouri , dans la région de Diffa au Niger. Il préfère ne pas trop dépendre de l'aide humanitaire et apprécie l'approche unique de l'initiative phare d'OCHA : permettre aux communautés de décider de leurs priorités, qui détermineront l'aide humanitaire qu'elles recevront.

Lancée en 2023, l'Initiative phare vise à transformer OCHA et le système humanitaire mondial en un service efficace et rentable, motivé et dirigé par les priorités des personnes et des communautés touchées. Le Niger est l'un des quatre pays où l'initiative est testée.

Mamadou cite un proverbe Kanuri pour illustrer la nécessité de laisser les communautés décider de ce qu'elles veulent : « Celui qui a besoin d'une aiguille mais on lui donne une épée n'a pas résolu son problème. » Mamadou et sa famille de 15 personnes ont été transférés sur le site de Boudouri en 2016, avec des habitants de huit villages de la région, à la suite d'attaques de groupes armés.

Il explique : "Avant la crise, j'étais commerçant et je pouvais subvenir aux besoins de ma famille. Mais depuis que nous sommes ici, nous devons notre survie à l'aide humanitaire."

Cependant, l'aide se raréfie faute de financement, alors que les besoins augmentent. Au 31 décembre 2023, seuls 43,7 pour cent des fonds nécessaires au Plan de réponse humanitaire 2023 pour le Niger avaient été reçus.

Malgré un calme relatif sur le plan sécuritaire, la situation humanitaire reste précaire. La région est confrontée à des niveaux d'insécurité alimentaire stupéfiants, quatre communes sur six ayant enregistré de mauvaises récoltes.

Environ 19 pour cent, soit plus de 160 000 personnes, sur la population totale de 850 699 habitants de la région, étaient en phase de crise et d'urgence (ne mangeant qu'un seul repas par jour) au cours de la période post-récolte de 2023. Ce chiffre pourrait atteindre 25 pour cent de la population totale de la région pendant la période de soudure de cette année (juin-août 2024).

La région de Diffa souffre également des effets néfastes du changement climatique, et de nombreux ménages se remettent encore des inondations successives. Le site de Boudouri ne fait pas exception. Situé à 15 km de la ville de Diffa, au sud de la commune rurale de Chétimari, le site abrite 1 300 ménages déplacés qui ont fui leurs villages à cause des attaques des groupes armés non étatiques dans la région, mais aussi à cause des inondations récurrentes.

Devenir autonome

Malgré tout cela, Mamadou utilise ses compétences pour cultiver de la nourriture pendant la basse saison et accroître son autosuffisance.

Il explique : "Je produis du riz sur un terrain que je loue et que je paie avec trois sacs de riz au moment de la récolte. Maintenant, j'ai assez à manger. L'année dernière, j'ai produit du mil pour la consommation de ma famille, et cette année, à cause des effets du changement climatique, j'ai cultivé des cacahuètes. Mamadou vend également la paille de riz de sa récolte, qui sert à l'alimentation du bétail : « Je l'ai mise sur le marché pour gagner un peu d'argent et pouvoir acheter du carburant et des engrais, que j'utilise aussi pour faire pousser des oignons. Une partie de l'argent contribue également aux cérémonies de baptême et de mariage dans la communauté. Cela se fait par solidarité et favorise la cohésion sociale.

Mamadou a reçu l'aide du Projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil, financé par la Banque mondiale, qui lui a ensuite permis d'acheter des terres à cultiver pendant la basse saison.

Les gens veulent développer des compétences

Plus tôt cette année, Edem Wosornu, directeur de la division des opérations et du plaidoyer d'OCHA, a rencontré des personnes sur le site de Boudouri.

Wosornu d'OCHA (deuxième à partir de la droite) a rejoint le groupe de femmes sur le site de Boudouri Crédit : OCHA Au cours de ces discussions, les femmes ont demandé de l'aide pour se lancer dans des activités génératrices de revenus ; les hommes ont demandé des engrais, des motopompes et du carburant pour produire de la nourriture grâce au potager ; et les jeunes ont parlé de l'accès aux opportunités d'emploi. L'éducation constitue un défi majeur dans cette région, et 24 écoles sont toujours fermées en raison des violences. Après une visite dans une école primaire sur le site, Mme Wosornu a déclaré : « Mon souhait est que tous ces enfants puissent un jour rentrer chez eux. »

Il est crucial de maintenir l'Initiative phare pour aider les gens à devenir autonomes et résilients alors que la crise s'aggrave, les rendant encore plus vulnérables. À mesure que le conflit s'intensifie, il est devenu plus difficile de fournir une aide humanitaire. Outre le conflit, les populations sont également confrontées à une combinaison d'inflation élevée, d'aggravation de la pauvreté et de prix alimentaires élevés. Les interactions de l'Initiative menées par OCHA avec les représentants des communautés de la région de Diffa ont contribué à une meilleure compréhension de la manière d'accroître l'engagement communautaire dans les zones faiblement peuplées et touchées par l'insécurité, et de la manière de consulter et de communiquer avec les gens en fonction de leurs préférences.

Les efforts se poursuivent également pour renforcer la participation des acteurs locaux et nationaux à tous les aspects de la réponse, y compris la planification, la coordination et la prise de décision, avec le soutien du Fonds humanitaire régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Mme Wosornu a ajouté : « Les groupes de femmes que j'ai rencontrés lors de ma visite étaient pleins d'espoir pour l'avenir et travaillaient aux côtés des communautés d'accueil, des réfugiés et des personnes déplacées internes pour cultiver la terre. Elles travaillent dur ensemble pour améliorer leurs conditions de vie. Les acteurs humanitaires et la communauté internationale dans son ensemble doivent mobiliser une aide vitale, mais aussi trouver des moyens de promouvoir des opportunités permettant aux populations de prendre soin d'elles-mêmes et de leurs familles.