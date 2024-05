Afrique: Prix Marc-Vivien Foé 2024 - Pierre-Emerick Aubameyang, Nabil Bentaleb et Achraf Hakimi finalistes

RFI et France 24 dévoilent ce jeudi 2 mai les noms des trois finalistes du prix Marc-Vivien Foé 2024, qui récompense le meilleur footballeur africain ayant évolué en Ligue 1 au cours de la saison 2023-2024. Pierre-Emerick Aubameyang, Nabil Bentaleb et Achraf Hakimi restent en lice après une première sélection de onze joueurs.

Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang est-il en passe de remporter le Prix Marc-Vivien Foé pour la deuxième fois après 2013 ? Il est en tout cas dans la course au trophée aux côtés de l'Algérien Nabil Bentaleb et du Marocain Achraf Hakimi , alors qu'ils étaient onze prétendants. Le nom du vainqueur sera annoncé le 13 mai prochain sur les ondes de RFI et sur les sites internet rfi.fr et france24.com.

Présentation des trois finalistes par ordre alphabétique

AUBAMEYANG Pierre-Emerick, attaquant (Gabon/Marseille)

Pierre-Emerick Aubameyang est passé par Monaco, Dijon, et a fait les beaux jours de Saint-Etienne et de la Ligue 1 entre 2011 et 2013, avant de filer en Bundesliga du côté de Dortmund. Il a aussi foulé les pelouses de Premier League avec Arsenal et Chelsea. Celui qui a aussi goûté à la Liga avec Barcelone est revenu sur le sol français en 2023 à Marseille. Pierre-Emerick Aubameyang a reçu le Prix Marc-Vivien Foé en 2013 au moment où il était stéphanois. Il pourrait rejoindre l'Ivoirien Gervinho, seul joueur à avoir remporté deux fois le prix (2010 et 2011). Pierre-Emerick Aubameyang est la seule Panthère à avoir été nommée dans le trio de tête, il avait terminé troisième en 2012, année où le Marocain Younès Belhanda avait été sacré.

BENTALEB Nabil, milieu de terrain, (Algérie/Lille)

C'est dans le club de sa ville natale que Nabil Bentaleb évolue. Celui qui a passé plusieurs années chez les Allemands du FC Schalke 04 connaît bien la maison des Dogues puisque c'est là qu'il a été formé lors de son parcours chez les juniors. Ce pur Lillois, qui a admiré l'Ivoirien Gervinho ou le Belge Eden Hazard, rêve d'emmener son équipe sur le podium de la Ligue 1 cette saison. L'international algérien fait en tout cas partie des cadres du LOSC. Aucun international algérien n'a remporté le prix. Comme Nabil Bentaleb, Rachid Ghezzal, Ryad Boudebouz, Islam Slimani et Andy Delort sont montés sur le podium depuis la création du Prix Marc-Vivien Foé en 2009.

HAKIMI Achraf, défenseur (Maroc/PSG)

Joueur cadre de l'effectif parisien, Achraf Hakimi est souvent incontournable sur le côté droit de la défense. Passé par le Real Madrid, le Borussia Dortmund et l'Inter Milan, Achraf Hakimi a posé ses valises dans le club de la capitale en 2021. L'international marocain tire encore son épingle du jeu avec un nouvel entraîneur. Il est un élément essentiel du dispositif tactique de Luis Enrique cette saison. Il pourrait devenir le quatrième Lion de l'Atlas après Marouane Chamakh (2009), Younès Belhanda (2012) et Sofiane Boufal (2016) à monter sur la première marche. Achraf Hakimi n'a jamais fait partie du trio de tête. Le champion de France sera-t-il le deuxième défenseur de suite à s'offrir le trophée après le Congolais Chancel Mbemba en 2023 ?