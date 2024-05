Mali: Les billets sont disponibles à l'achat mais les vols Air France restent suspendus

Les vols Air France entre Paris et Bamako ne reprennent pas. Alors que la compagnie aérienne a suspendu en août 2023 tous ses vols à destination de Bamako, de Ouagadougou et de Niamey, il est actuellement possible d'acheter des billets pour Bamako sur le site internet d'Air France. Certains clients ont d'ailleurs déjà réservé leurs sièges pour cet été. Mais attention, la suspension des vols est toujours bel et bien d'actualité.

En quelques clics, comme si tout était revenu à la normale, il est possible de réserver un aller-retour Paris-Bamako pour les vacances d'été. Mais, renseignement pris auprès de la direction d'Air France, les vols entre la France et le Mali n'ont pas repris et il n'est pas du tout prévu qu'ils reprennent.

L'explication est strictement technique : la suspension de la vente se programme par périodes. Sur le site, les billets sont indisponibles jusqu'au 31 mai et à nouveau achetables au 1er juin.

Or, « la situation n'a pas évoluée. Si la suspension n'est pas levée, ces billets seront annulés », indique à RFI la compagnie aérienne, qui précise que les clients pourront alors être remboursés.

En octobre dernier, Air France avait - un peu vite - annoncé la reprise de ses vols vers Bamako, dans le cadre d'un partenariat avec la compagnie portugaise Euro Atlantic Airways : les autorités maliennes de transition avaient aussitôt démenti.

Depuis, il n'y a eu aucune avancée. Joint par RFI, le ministère malien des Transports précise qu'« une reprise n'est pas à l'ordre du jour » et qu'il n'y a « pas de discussions en cours » actuellement. Air France précise cependant « souhaiter » reprendre ces vols « dès que les conditions seront réunies ».

Pas de reprise prévue à ce stade non plus ni vers Ouagadougou, au Burkina Faso, ni vers Niamey, au Niger, où les autorités actuelles interdisent même depuis septembre dernier à toutes les compagnies françaises, non seulement d'atterrir au Niger, mais même de survoler le territoire pour se rendre dans d'autres pays.